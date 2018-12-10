Новости

Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов 19:19
Министр строительства Крыма ушел в отставку 19:16
В Ленобласти две женщины погибли в аварии с маршруткой 19:11
У семьи староверов в Приморье сожгли едва купленные постройки 19:08
Несколько южнокорейских компаний обвинили в нарушении санкций против КНДР 18:56
Песков: Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока 18:50
Стало известно имя первого рэпера, который выступит на "Голубом огоньке" 18:50
Lada стала вторым в мире брендом по динамике продаж 18:41
Минпромторг сохранит адресную поддержку спроса на автомобили 18:38
Пашинян: Ереван готов установить прямые отношения с Анкарой 18:36
Курянин получил 4,5 года колонии за домогательства к детям в соцсети 18:36
Time назвал кандидатов на звание "Человек года" 18:34
Под Костромой из ревности сожгли два дома 18:32
Названа предварительная версия пожара на судне "Виктор Черномырдин" 18:23
Найдены останки предка человека возрастом 3,67 миллиона лет 18:10
Вагоны купе обновят вслед за плацкартом 18:09
В Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе Украины и РФ 18:05
Производители назвали долю фальсификата на рынке коньяка 18:02
В Москве прокуратура проверит бунт против онкобольных детей 17:55
Ульяновских чиновников пересадят на общественный транспорт 17:41
Новый глава МХАТа объяснил, почему назначил помощником Прилепина 17:25
Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощи 17:21
На дороге между Магнитогорском и Муромом пропала семья 17:15
На Дону пожарные ради правил безопасности сожгли автомобиль 17:11
Забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Германии 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 18:50
Рубрика: Культура

Стало известно имя первого рэпера, который выступит на "Голубом огоньке"

Текст: Александр Алексеев
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в ответ на вопрос журналистки РИА Новости о том, появятся ли в "Голубом огоньке" рэперы, сказал: "Планируем". Однако никаких имен называть не стал. Обозреватель "РГ" узнал подробности новогодней ночи на Первом канале.

Фото: depositphotos.com
Что слушают россияне: названы самые популярные треки 2018 года

Съемки новогоднего "Голубого огонька" уже начались. В этом году будут представлены разные жанры музыки и самые актуальные, популярные артисты. "РГ" точно известно, что выступит рэпер Баста. Он уже даже отснялся. Кто будет еще, пока говорить рано. Но речи об истории со специальным приглашением рэперов не идет. Некоторые известные люди пишут на Первый канал письма со своими суждениями, но тележурналисты понимают, что кто-то просто ловит свой хайп. И продолжают выстраивать, как говорится, "кислотно-щелочной баланс" новогоднего "Голубого огонька": чтобы все снова было модно, но с учетом вкусов разных категорий телезрителей.

Ведь не все в огромной аудитории Первого канала любят рэп. К тому же создатели обычно самой рейтинговой программы российского телевидения понимают, что и не все рэперы смотрят новогодние программы, поскольку у них свои развлечения и места где они собираются вместе, обходясь без телевизоров... В Москве, например, традиционно, - на Красной Площади.

А на Первом в новогоднюю ночь, как нам сообщили инсайдеры, все будет модно, красиво, наворочено, с участием большого количества привлеченных режиссеров. И картинка будет нарядная. Но пока все держится в секрете. Да и съемки завершатся только в конце декабря...
 

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе Украины и РФ
Песков назвал клеветой заявления о причастности РФ к протестам во Франции
Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов
Украина засекретила приказ кораблям ВМС идти через Керченский пролив
Врачам и учителям запретят брать подарки