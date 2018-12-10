Суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от Brexit

Великобритания имеет право в одностороннем порядке отказаться от выхода из Евросоюза. Такое решение вынес Европейский суд - высшая судебная инстанция ЕС.

"Соединенное Королевство может свободно отозвать свое уведомление о намерении выйти из состава Евросоюза", - говорится в постановлении суда. В этом случае Великобритания останется в ЕС без каких-либо изменений своего статуса, отмечается в документе. В нем также подчеркивается, что своим правом Лондон может воспользоваться в любой момент до истечения двух лет с момента уведомления Европейского совета (то есть до 29 марта 2019 года) или до того, как соглашение между ЕС и Великобританией не вступит в силу (это должно произойти 30 марта). Проект договора был одобрен 25 ноября на внеочередном саммите стран ЕС, однако теперь голосование должно пройти в британском парламенте.

Как пишут местные СМИ, премьер-министр Тереза Мэй не располагает большинством в парламенте без голосов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, а та собирается голосовать против сделки на нынешних условиях. К тому же в самой собственной консервативной партии Мэй не может рассчитывать на поддержку примерно ста членов фракции, тогда как оппозиция единодушно выступает против сделки с ЕС.

Напомним, решение отказаться от членства в ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Его поддержали более половины проголосовавших.