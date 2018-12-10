Сыгравший комиссара Катани актер стал угрозой безопасности Украины

Актер Микеле Плачидо, сыгравший роль комиссара Катании в сериале "Спрут", оказался в списке тех, кто представляет опасность для национальной безопасности Украины.

Его имя попало в соответствующий список, вывешенный на сайте Минкульта. Имя артиста появилось в перечне 10 декабря, сообщает украинское новостное агентство УНИАН.

Список составлен Минкультом Украины на основе информации, поступающей от Совета нацбезопасности, СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Всего в нем на сегодня 145 человек.

Ранее Плачидо говорил, что президент РФ Владимир Путин - "номер один" в современной внешней политике.