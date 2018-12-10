Трамп согласился выделить Пентагону 750 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение министра обороны Джеймса Мэттиса о выделении в 2019-м финансовом году 750 миллиардов долларов на военные нужды страны.

Глава Белого дома также попросит Конгресс одобрить эту сумму. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на должностное лицо в администрации президента.

По информации источника издания, договоренность была достигнута четвертого декабря на совещании, в котором кроме Трампа и Мэттиса принимали участие председатели комитетов по делам вооруженных сил палаты представителей Мэк Торнберр и сената Джеймс Инхоф. Подчеркивается, что Трамп "полностью одобряет национальную оборонную стратегию и продолжение восстановления вооруженных сил", цитирует ТАСС.

Ранее сенат Конгресса США одобрил бюджет Пентагона на 2019-й финансовый год в размере около 716 миллиардов долларов. Это на 82 миллиарда долларов больше, чем в 2018-м финансовом году.