Тысячи Санта-Клаусов пробежали по улицам Мадрида

В воскресенье несколько тысяч человек, переодетых в костюмы Санта-Клаусов, приняли участие в забеге по центру Мадрида. Они пробежали пять километров от аллеи Прадо до аллеи Кастельяна, а в пути их сопровождали эльфы - дети в зеленых костюмах.

Всего в мероприятии приняли участие семь тысяч человек. Организаторы уверяют, что это самый многочисленный забег Санта-Клаусов из всех, которые ежегодно проходят накануне Рождества, пишет РИА Новости.

Цель прошедшего забега - сбор денег для фонда Intheos, который оказывает помощь больным раком и обеспечивает таким людям доступ к новейшим достижениям медицины в этой области.