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10.12.2018 13:42
Рубрика: В мире

В Австралии умер "самый мускулистый в мире" кенгуру

Текст: Тимур Алимов
Фото: facebook.com/thekangaroosanctuary Фото: facebook.com/thekangaroosanctuary
Фото: facebook.com/thekangaroosanctuary

В заповеднике близ австралийского города Алис-Спрингс скончался "самый популярный в мире" кенгуру Роджер.

Об этом в видеоролике на официальной странице в Instagram сообщил основатель и руководитель заповедника Крис Барнс.

Фото: HannahThoburn/twitter
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- К сожалению, мы потеряли замечательного друга, нашего Роджера. Он скончался от старости, ему было 12 лет. Десять лет назад я построил этот заповедник, чтобы в нем жил Роджер со своей семьей. Он прожил замечательную долгую жизнь, его любили миллионы людей во всем мире. Мы всегда будем по тебе скучать, Роджер, - сказал Барнс.

На странице заповедника в Facebook было опубликовано последнее фото Роджера, сделанное несколько дней назад.

Двухметровый кенгуру Роджер приобрел известность в 2015 году - фотографию животного с необычно сильно развитой мускулатурой сотрудники заповедника опубликовали в интернете. Последовавший за этим видеоролик, где Роджер разрывает жестяные ведра, получил вирусную популярность.

Крис Барнс в 2008 году спас детеныша кенгуру из сумки матери, которую сбил автомобиль. Именно Роджер, как признался основатель заповедника, вдохновил его обустроить близ Алис-Спрингс территорию, где смогли бы безопасно проживать тысячи сумчатых животных.

В мире Океания Австралия Общество Природа
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