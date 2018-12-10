В Марокко открылся саммит ООН по миграции

Представители более чем 150 стран собрались в понедельник в марокканском Марракеше, чтобы подписать глобальный Пакт (договор) ООН по миграции. Сейчас, по данным ООН, в мире насчитывается около 258 миллионов мигрантов, включая соискателей статуса беженцев, что составляет 3,4 процента населения планеты.

Этот документ, который на протяжении почти полугода обсуждался всеми странами - членами международной организации, не обязателен к исполнению. Тем не менее он расколол Евросоюз, в результате чего представители некоторых европейских стран демонстративно отказались приехать на конференцию в Марокко. Документ призывает к укреплению международного сотрудничества в целях "безопасной, упорядоченной и регулярной миграции", защищает права мигрантов и их детей в контексте общих прав человека. Луиза Арбур, специальный представитель ООН по миграции, выразила удивлением тем фактом, что вокруг пакта "было столько дезинформации и лжи", "Документ не дает дополнительные права мигрантам, не накладывает никаких обязательств на государства", - заявила она на пресс-конференции в Марракеше.

Пакт содержит перечень предложений, которые помогут странам справиться с миграцией, включая обмен информацией и опытом миграционной политики, интеграцию беженцев в обществе. Однако позицию ооновского чиновника разделяют не только убежденные противники миграции, например, власти Венгрии и Польши, но и далекие от европейских проблем чилийцы. Особые споры у оппонентов пакта вызвало положение документа, которое запрещает "произвольные задержания мигрантов" и допускает их арест только в качестве крайней меры. По мнению ряда стран, такая либеральная политика "окончательно развяжет руки мигрантам", в ряды которых постоянно просачиваются криминальные и маргинальные элементы. Представители правозащитных НПО и вовсе посчитали эти положения недостаточными и предложили закрепить в документе обязательное право доступа мигрантов к гуманитарной помощи и базовым услугам стран, принявших их. Критики данной позиции, отмечает Агентство Франс Пресс, усмотрели в подобных предложениях "поощрение неконтролируемого миграционного потока".

В настоящее время мигранты составляют 3,4 процента населения планеты

В итоге девять стран еще в июле вышли из процесса согласования пакта. Впрочем, США сделали это раньше всех, еще в декабре прошлого года, заявив, что текст договора противоречит иммиграционной политике Дональда Трампа. В Вашингтоне, уверяют аналитики, основательно "поработали" с некоторыми странами, особенно в Европе, отговаривая их власти от подписания миграционного пакта. Не приедет в Марокко и президент Франции. Понедельник для Макрона стал крайне тяжелым днем: он находится в мучительном поиске достойного ответа на акции "желтых жилетов", которые наконец-то определились со своей позицией в отношении мигрантов. Они также настаивают на необходимости жесткого контроля над беженцами, прибывающими в Пятую Республику. Центральной фигурой на саммите, помимо генсека ООН Антонио Гуттериша, станет канцлер ФРГ Ангела Меркель, чья либеральная политика "открытых дверей" привела к наплыву в Германию миллиона беженцев в 2015 году. Это, с одной стороны, привело к криминализации ситуации в стране. Достаточно вспомнить "новогоднюю охоту мигрантов" 2016 года в Кельне, с тысячью зарегистрированных случаев нападения на женщин. С другой стороны, вышедший из-под контроля поток мигрантов привел к резкому усилению националистических настроений в ФРГ, росту популярности правой антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии". Кроме того, он стоил правящей партии ХДС потери абсолютного большинства в парламентах ключевых земель Северный Рейн-Вестфалия и Гессен, а сама канцлер была вынуждена оставить пост главы Христианско-Демократического союза. Теперь в Марокко она снова расскажет о необходимости помощи мигрантам, "спасающимся от бедствий и ужаса войн". Главы правительств Испании, Греции, Дании, Португалии и Бельгии также решили почтить личным вниманием конференцию в Марракеше. Это решение бельгийского премьера Шарля Мишеля привело к тому, что его кабинет в воскресенье покинули ключевые министры из союза националистов "Новый фламандский альянс" (N-VA): главы минобороны, МВД, минфина, а также госсекретарь по вопросам миграции.

Этот шаг был прогнозируем: правительство Бельгии оказалось расколото противоречиями на протяжении последних четырех лет из-за радикальной позиции N-VA по вопросу миграции, настаивающей на том, чтобы поставить заслон притоку беженцев в Бельгию. А в субботу лидеры альянса провели в Брюсселе встречу с Марин Ле Пен, главой "Национального объединения" Франции и Стивом Бэнноном, бывшим советником Дональда Трампа, чтобы осудить пакт и выработать меры по противодействию притоку беженцев. По оценке экспертов, с учетом этих обстоятельств, "миграционная карта" станет ключевой в схватке европейских партий на выборах в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года.