В Минпросвещения прокомментировали новый запрет на подарки учителям

"Если антикоррупционный комитет выставит такие новые требования о законодательном закреплении, запрещающим учителям брать какие-то подарки, значит, эту норму надо будет соблюдать по умолчанию", - сообщил журналистам директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения Андрей Емельянов.

Напомним, ранее РИА Новости стало известно, что антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей и учителей, а также служащих других организаций, подведомственных органам субъектов и органам местного самоуправления. Для таких работников может начать действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции.