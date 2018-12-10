В Москве с участием Лаврова обсуждают помощь соотечественникам за рубежом

В Москве 10 декабря проходит заседание попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. На мероприятии планируется выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В ходе заседания собравшиеся обсудят, как поддерживать и защищать соотечественников, живущих за рубежом. Дискуссия будет опираться на пожелания и жалобы, высказанные самими соотечественниками на прошедшем в ноябре в Москве Всемирном конгрессе.

Главными направлениями работы Фонда станут их юридическая и финансовая поддержка. В частности, речь идет о непосредственной правовой поддержке, создании юридических центров для работы с соотечественниками, правовой поддержке русскоязычных СМИ и русского языка.

Что касается непосредственной правовой поддержки, на нее уже выделены средства для оплаты адвокатов, защищающих граждан РФ в Армении, Грузии, ОАЭ (эмират Дубаи), Литве, США, Чехии, Эстонии. Особое внимание уделяется защите ветеранов ВОВ и советских правоохранительных органов. Речь идет, например, о деле российского гражданина Константина Никулина, бывшего бойца рижского ОМОН. Литва обвиняет его в якобы имевшем место убийстве таможенников на КПП Мядининкай в 1991 году. Кроме того, прямая поддержка оказывается Виктору Буту, Константину Ярошенко и Марии Бутиной, находящимся в заключении или под следствием в США, программисту Дмитрию Украинскому в Таиланде, журналисту Леониду Свиридову в Польше, сопредседателю Конгресса русских общин Александру Гапоненко в Латвии и многим другим.

Центры правового содействия (ЦПС) с 2012 года уже оказали юридическую помощь по примерно 70 тысячам обращений. Эти Центры открыты в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Китае, Латвии, Украине, Швеции, Эстонии и некоторых других странах. В планах Фонда - создавать новые ЦПС в различных регионах мира. Так, в недалеком будущем может появиться информационно-правовой центр для Северной Африки и Ближнего Востока. На очереди - открытие ЦПС в Германии, Испании, Дании, странах Латинской Америки.

Фонд продолжает поддержку ряда русскоязычных СМИ в Австрии, Азербайджане, Болгарии, Германии, Дании, Казахстане, на Кипре и Мальте, в Португалии, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, а также - в самой России. Поддерживаются проекты по продвижению через СМИ русского языка, по повышению правовой грамотности соотечественников, особенно молодежи.

Если говорить о русском языке, то различные российские ведомства и организации совместно с Фондом поддерживают позиции русского языка в мире, включая образование на русском. Также в ряде стран публикуются на русском языке документы по правам национальных меньшинств, в том числе и наших соотечественников. А в Эстонии, например, был запущен судебный процесс, цель которого - отменить решение Таллина о запрете преподавания на русском языке.

Также Фонд постоянно мониторит положение русскоязычных нацменьшинств в тех странах и регионах, где существуют проблемы, такие как урезание прав, возрождение неонацистских течений и тд.