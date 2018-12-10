Новости

В Роструде разъяснили, обязан ли работодатель выплачивать премии 20:30
Сыгравший комиссара Катани актер стал угрозой безопасности Украины 20:25
В Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Минобороны РФ 20:13
На Украине с нового года вырастут тарифы на теплоснабжение 20:12
Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи 19:53
Аэропорт Мумбаи поставил новый рекорд по принятым и отправленным рейсам 19:46
СМИ: Актер Михаил Ефремов устроил скандал в московской клинике 19:40
Депутаты предложили установить время общения детей и родителей 19:40
В МЭР рассказали о сроках вывоза российских туристов из Китая 19:25
Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов 19:19
Министр строительства Крыма ушел в отставку 19:16
В Ленобласти две женщины погибли в аварии с маршруткой 19:11
У семьи староверов в Приморье сожгли едва купленные постройки 19:08
Несколько южнокорейских компаний обвинили в нарушении санкций против КНДР 18:56
Песков: Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока 18:50
Стало известно имя первого рэпера, который выступит на "Голубом огоньке" 18:50
Lada стала вторым в мире брендом по динамике продаж 18:41
Минпромторг сохранит адресную поддержку спроса на автомобили 18:38
Пашинян: Ереван готов установить прямые отношения с Анкарой 18:36
Курянин получил 4,5 года колонии за домогательства к детям в соцсети 18:36
Time назвал кандидатов на звание "Человек года" 18:34
Под Костромой из ревности сожгли два дома 18:32
Названа предварительная версия пожара на судне "Виктор Черномырдин" 18:23
Найдены останки предка человека возрастом 3,67 миллиона лет 18:10
Вагоны купе обновят вслед за плацкартом 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 19:47
Рубрика: Культура

Лагерь-онлайн

В Музее истории ГУЛАГа впервые открыта постоянная экспозиция о репрессиях
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
В День прав человека Музей истории ГУЛАГа открыл постоянную выставку "ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны".

Экспозиция впервые дает целостную картину репрессивной системы в СССР с 1920-х по 1950-е годы. Голосами народных артистов России Евгения Миронова, Инны Чуриковой, Чулпан Хаматовой "говорит" история - от создания первых концлагерей на Соловецких островах в 1920 году и до ликвидации их системы после смерти Сталина. Их же голосами, а также Юлии Пересильд, Лии Ахеджаковой и других актеров известные репрессированные "рассказывают", как строили дороги, Беломорско-Балтийский канал, заводы на Колыме, валили лес, и как НКВД из законопослушных людей делал "врагов народа" - рекрутов подневольного труда. Исторические свидетельства и эмоциональные воспоминания бывшего узника ГУЛАГа, писателя Александра Солженицына, озвучил художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Фото: Артем Локалов
Как выглядели расстрельные списки Сталина

Особая ценность музея - Интерактивная карта лагерей. Она дает масштаб системы ГУЛАГа, а технологии виртуальной реальности позволяют увидеть как в режиме онлайн лагеря, дожившие до наших дней, так и глазами участников экспедиций музея.

- Открытие выставки для меня - это исполнение многих поручений, которые нам оставила ушедшая от нас на 92-м году жизни правозащитник Людмила Алексеева, - сказал глава СПЧ Михаил Федотов. - Главное поручение - продолжить правозащитное дело, в том числе увековечение жертв политических репрессий, - эта выставка выполняет. Но она делает много больше: пока мы сохраняем память о репрессированных, мы ограждаем себя от повторения прошлого.

Федотов особое внимание обратил на новый музейный ход - введение в залы выставки "живых голосов" и "человеческого измерения".

Голосами Евгения Миронова, Инны Чуриковой, Чулпан Хаматовой "говорит" история - от создания первых концлагерей и до их ликвидации после смерти Сталина

Так, помимо хроники, статистики и чтения некогда секретных документов узнаваемыми голосами актеров, свои личные истории рассказывают выжившие жертвы ГУЛАГа. Они говорят с экранов мониторов. Свыше 100 документальных интервью записано, и их сбор волонтерами продолжается по России и странам СНГ. Мультимедийный формат и жанр интервью со свидетелями эпохи позволяют ощутить эффект сопричастности к истории.
Один рейс Александра Исаевича

- Именно в залах Музея истории ГУЛАГа понимаешь, как много государством сделано для реабилитации своего доброго имени, - говорит Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. - Именно здесь понимаешь, что тайна личной жизни, гарантированная нам Конституцией, - это то, что делает человека личностью. И попытки это право отнять у человека, под какую бы "высшую идею" они ни маскировались, исторически обречены. Несмотря на то, что сила всегда пыталась и пытается опрокинуть право.

Как сообщил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, постоянная экспозиция "ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны" станет доступной для старшеклассников общеобразовательных школ всей страны как в режиме онлайн, так и в офлайне.

Культура Арт Музеи и памятники РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Минобороны РФ
В Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе Украины и РФ
В МЭР рассказали о сроках вывоза российских туристов из Китая
В России запретили продавать спиртосодержащие жидкости дешевле водки
Врачам и учителям запретят брать подарки