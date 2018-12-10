В День прав человека Музей истории ГУЛАГа открыл постоянную выставку "ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны".

Экспозиция впервые дает целостную картину репрессивной системы в СССР с 1920-х по 1950-е годы. Голосами народных артистов России Евгения Миронова, Инны Чуриковой, Чулпан Хаматовой "говорит" история - от создания первых концлагерей на Соловецких островах в 1920 году и до ликвидации их системы после смерти Сталина. Их же голосами, а также Юлии Пересильд, Лии Ахеджаковой и других актеров известные репрессированные "рассказывают", как строили дороги, Беломорско-Балтийский канал, заводы на Колыме, валили лес, и как НКВД из законопослушных людей делал "врагов народа" - рекрутов подневольного труда. Исторические свидетельства и эмоциональные воспоминания бывшего узника ГУЛАГа, писателя Александра Солженицына, озвучил художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Особая ценность музея - Интерактивная карта лагерей. Она дает масштаб системы ГУЛАГа, а технологии виртуальной реальности позволяют увидеть как в режиме онлайн лагеря, дожившие до наших дней, так и глазами участников экспедиций музея.

- Открытие выставки для меня - это исполнение многих поручений, которые нам оставила ушедшая от нас на 92-м году жизни правозащитник Людмила Алексеева, - сказал глава СПЧ Михаил Федотов. - Главное поручение - продолжить правозащитное дело, в том числе увековечение жертв политических репрессий, - эта выставка выполняет. Но она делает много больше: пока мы сохраняем память о репрессированных, мы ограждаем себя от повторения прошлого.

Федотов особое внимание обратил на новый музейный ход - введение в залы выставки "живых голосов" и "человеческого измерения".

Голосами Евгения Миронова, Инны Чуриковой, Чулпан Хаматовой "говорит" история - от создания первых концлагерей и до их ликвидации после смерти Сталина

Так, помимо хроники, статистики и чтения некогда секретных документов узнаваемыми голосами актеров, свои личные истории рассказывают выжившие жертвы ГУЛАГа. Они говорят с экранов мониторов. Свыше 100 документальных интервью записано, и их сбор волонтерами продолжается по России и странам СНГ. Мультимедийный формат и жанр интервью со свидетелями эпохи позволяют ощутить эффект сопричастности к истории.

- Именно в залах Музея истории ГУЛАГа понимаешь, как много государством сделано для реабилитации своего доброго имени, - говорит Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. - Именно здесь понимаешь, что тайна личной жизни, гарантированная нам Конституцией, - это то, что делает человека личностью. И попытки это право отнять у человека, под какую бы "высшую идею" они ни маскировались, исторически обречены. Несмотря на то, что сила всегда пыталась и пытается опрокинуть право.

Как сообщил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, постоянная экспозиция "ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны" станет доступной для старшеклассников общеобразовательных школ всей страны как в режиме онлайн, так и в офлайне.