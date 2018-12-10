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10.12.2018 10:35
Рубрика: Экономика

В РФ ограничат перевод денег через иностранные электронные сервисы

Текст: Александра Воздвиженская
Иностранные платежные сервисы, такие как, например, WeChat и AliPay, могут оказаться под запретом в России.
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

На перевод денег через их сервисы могут установить ограничения, если только компании не решат открыть в России представительство и согласовать новые правила работы с регулятором в лице Банка России.

Фото: depositphotos.com
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Это следует из поправок в закон "О национальной платежной системе", опубликованных в базе данных Госдумы. "Иностранный поставщик платежных услуг не вправе оказывать услуги по переводу денежных средств клиентам-резиндентам и предоставлять им электронные средства платежа", - говорится, в частности, в законопроекте. Аналогичный запрет будет действовать для оператора платежной системы.

На территории России функционируют иностранные платежные системы MoneyGram, Intel Express и другие, зарубежные операторы которых заключают с российскими банками договоры о трансграничных переводах физлиц. По мнению авторов законопроекта, надо установить требования к работе платежных систем в России, чтобы были единые правила для всех, что снизит риски для российских банков и потребителей. Например, операторов должны внести в реестр ЦБ, он же будет следить за исполнением новых требований.

Masterсard запустила перевод денег по номеру телефона

Сейчас в России из иностранных электронных кошельков только PayPal имеет собственную небанковскую кредитную организацию, которая владеет лицензией на банковские операции со средствами в рублях и валюте. Остальные платежные системы для оказания услуг заключают договоры с кредитными организациями в качестве иностранной компании, передает РБК. AliPay и WeChat занимаются переводами платежей китайских туристов и студентов в России.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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