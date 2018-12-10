В Росавиации рассказали о новом российском авиаперевозчике

В России может появится новый авиаперевозчик. Об этом сказал журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

"Появились лица, которые хотят заниматься перевозками на местных воздушных линиях на самолетах небольшой пассажировместимости до 9 мест", - подтвердил он.

"Пока речь идет только о намерениях. Инициаторы направили в Росавиацию официальное письмо о намерениях создать авиакомпанию под условными названием "Губернские авиалинии", - сказал Нерадько. - В их планах пока полеты в Центральной части России".