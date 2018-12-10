В России могут появиться техпаспорта домов и дворов

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис предложил оцифровать дворы и дома. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

Эта работа позволит создать на каждый дом цифровой документ, по которому можно будет оценить состояние объекта.

"Это цифровой техпаспорт дома и участка, в котором есть вся информация об этих объектах. Сейчас у нас нет возможности оценить состояние дома, посмотреть динамику числа аварий, текущую исправность коммуникаций", - сообщил Андрей Чибис.

По его мнению, такие техпаспорта помогут людям принять решение при покупке квартиры.

Полную версию интервью с замминистра строительства и ЖКХ Андреем Чибисом читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".