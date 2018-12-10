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10.12.2018 14:10
Рубрика: Происшествия

В России посчитали средний размер взятки

Текст: Надежда Толстоухова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Торгово-промышленная палата подвела итоги пятого этапа проекта "Бизнес - барометр коррупции". Специалисты спросили у 44 930 предпринимателей из всех регионов России, приходилось ли им в последние полгода сталкиваться с проявлениями коррупции, давать взятки или отказывать чиновникам в них.

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Оказалось, что чуть меньше двух третей предпринимателей - 63,4 процента - никогда не давали взяток. Правда, эта цифра снизилась почти на два процента по сравнению с показателями прошлых опросов. Остальные 36,6 процента опрошенных признались, что взятки давали. Суммы очень разнятся. 18,5 процентов из тех, кто дает мзду, предлагают чиновникам менее трех тысяч рублей. От трех до десяти тысяч предлагают 19,4 процента, от 10 до 25 тысяч - 16 процентов, от 25 до 150 тысяч рублей - 12 процентов. А вот число тех, кто готов отдать более крупные суммы, за последнее время снизилось. Так, с 4,4 процента упало количество опрошенных, годовых предложить чиновнику взятку размером от 150 тысяч до миллиона рублей. Число тех, кто готов дать больше миллиона, упало с 2,3 до 1,1 процента.

Чаще всего "подмазывать" приходится, чтобы получить справку, лицензию или разрешение на работу. На втором месте взятки при проведении проверок надзорными органами, на третьем - те, что связаны с участием в государственных и муниципальных закупках.

Происшествия Преступления Должностные преступления Экономика Финансы Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России Борьба с коррупцией
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