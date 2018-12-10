Правительство запретило продавать непищевые спирты дешевле нормального алкоголя. О подписании соответствующего постановления премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на совещании со своими заместителями, напомнив, к какому количеству отравлений и смертей приводит потребление суррогата.

Документ устанавливает запрет на реализацию в розницу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, стоимость которой меньше установленной министерством финансов минимальной стоимости водки, ликеро-водочной и другого алкоголя крепостью свыше 28 градусов за 0,5 литра. И вводится запрет на продажу такой продукции в организациях общественного питания.

Ограничения не распространили на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию, непищевую спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств, исключающих ее распитие.