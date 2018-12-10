В Роструде разъяснили, обязан ли работодатель выплачивать премии

Перед новогодними праздниками большинство работников традиционно рассчитывают получить премию или, как раньше называли, "13 зарплату".

Какие же существуют нормы, регламентирующие выплату премий? И обязаны ли работодатели поощрять таким образом труд своих сотрудников?

Как поясняют в Роструде, по Трудовому кодексу премия - это стимулирующая выплата, которая является составной частью заработной платы. Такая выплата обычно поощряет работников трудиться более эффективно и качественно.

Но, опять же по Трудовому кодексу, установление порядка и размеров выплаты премий, а также условий лишения или снижения премиальных выплат, является исключительной прерогативой работодателя.

Трудовой кодекс также не устанавливает обязательных требований о наличии у работодателя систем премирования и не обязывает его ежемесячно выплачивать поощрения. Но при этом, если работодатель уже установил у себя на производстве или в организации систему премирования, то он обязан соблюдать закрепленный в ней порядок и условия выплаты премии. "Нарушение отдельных положений такого локального нормативного акта может повлечь наступление административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ",- поясняют в Роструде.

Важно также помнить, что работодатель может снизить размер премии или вообще ее лишить, если работник в определенный промежуток времени совершил какой-либо дисциплинарный проступок. Исключение из этого правила - когда, например, условия премирования определены в соглашении. Аналогичная ситуация и с установлением размеров премии.

