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10.12.2018 20:45
Рубрика: В мире

Не Нобелем единым

В Стокгольме вручили награду Новой академии Швеции по литературе
Текст: Мария Воронова
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
Первым и последним лауреатом премии, учрежденной Новой академией Швеции, стала французская писательница, уроженка Гваделупы Мариз Конде. Альтернативную Нобелевскую премию по литературе ей присудили за глубокое исследование культурного наследия и традиций, а также природы колониализма, и то, как эта эпоха изменила мир. В произведениях Конде, по словам президента жюри Новой Академии, независимого редактора и издателя Энн Полссон, "сочетаются магия, мечта, террор и любовь, вымысел и реальность".

"Я думаю, что лучше поздно, чем никогда. Хотя, конечно, немного поздно для премии. Награды лучше получать в середине карьеры, а не когда ее заканчиваешь", - пошутила писательница, которая в феврале следующего года отметит 82-й день рождения. На счету Конде более тридцати произведений: она пишет не только романы, новеллы и пьесы, но и книги для детей. Писательница является обладателем нескольких престижных литературных наград.

Фото: Сергей Метелица / ТАСС
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына

Однако, говоря о своих достижениях в литературе, Мариз Конде скромничает: "Я переполнена чувствами: столько людей, столько вопросов, столько шума! Я была счастлива, но немного напугана - я не привыкла быть в свете прожекторов. 25 лет я живу во Франции, и там я не привлекала столько внимания. Это было неожиданностью - хорошей неожиданностью", - поделилась писательница с газетой Expressen.

Напомним, что Шведская академия в начале мая решила перенести присуждение премии этого года на 2019 год в связи с громким скандалом, который начался с жалоб о домогательствах, а закончился выяснением подробностей, что некто из академиков нарушал строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения.

В мире Европа Швеция Культура Литература Нобелевская премия
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