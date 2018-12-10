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10.12.2018 20:13
Рубрика: В мире

В Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Минобороны РФ

С аэродромов на территории России в международный аэропорт Венесуэлы совершили перелет два стратегических ракетоносца Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС, сообщили в Минобороны РФ. Перелет составил более 10 тысяч километров.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении военного ведомства.

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