В Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Минобороны РФ

С аэродромов на территории России в международный аэропорт Венесуэлы совершили перелет два стратегических ракетоносца Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС, сообщили в Минобороны РФ. Перелет составил более 10 тысяч километров.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении военного ведомства.