Вице-премьер Италии выступил против антироссийских санкций

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвинии заявил, что он снова подчеркивает бесполезность антироссийских санкций, выступая за их отмену и за сближении ЕС и РФ.

По его словам, санкционные инструменты в 2018 году бесполезны, вместо них требуется диалог.

"Санкции наносят социальный, культурный и экономический урон", отметил Сальвини.

Он также подчеркнул, что Европа - это "союз дружественных государств от Атлантического океана до гор Урала", и Россия - часть Европы. Сальвинии считает, что его "личная миссия - сблизить Россию и Евросоюз".