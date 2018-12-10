"Вильярреал" перед матчем со "Спартаком" остался без главного тренера

Футбольный клуб "Вильярреал" объявил об отставке главного тренера команды Серхио Гонсалеса. Решение было принято после очередного поражения в чемпионате Испании. На этот раз - дома от "Сельты" (2:3).

После 15 туров "Вильярреал" идет на 17-м месте в таблице. Отрыв от зоны вылета составляет лишь три очка. При этом у "Атлетика", занимающего 18-ю строчку, есть матч в запасе.

Примечательно, что Гонсалеса уволили за три дня до решающей встречи группового этапа Лиги Европы со "Спартаком". У испанцев есть хорошие шансы на выход в плей-офф. Сейчас они лидируют в квартете "G"с семью очками. Столько же в активе у венского "Рапида". Далее идут "Рейнджерс" (шесть баллов) и московский клуб с пятью очками.