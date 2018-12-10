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"ВКонтакте" появится нововведение, разозлившее Facebook

10.12.2018,  
16:17
Текст:  Антон Благовещенский

Команда "ВКонтакте" работает над отдельным приложением-мессенджером VK Me для обмена сообщениями. В настоящее время проходит его закрытое тестирование, пишет TJournal.

Ссылаясь на данные из группы разработчиков (она также закрыта), издание сообщает, что приложение пригодится в тех случаях, когда пользователь не хочет отвлекаться на ленту, группы и уведомления из приложения "ВКонтакте".

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Когда состоится официальный выход приложения, которое будет работать на платформах Android и iOS, неизвестно. Кроме того, разработчики не сообщили, останется ли после релиза мессенджера возможность пользоваться перепиской в основном приложении "ВКонтакте".

Напомним, что в 2014 году разработчики Facebook убрали возможность обмена сообщениями из приложения соцсети. Такой шаг вызвал шквал критики со стороны пользователей, и Марку Цукербергу пришлось в ходе своей сессии вопросов и ответов объяснять причины переноса переписки в отдельный мессенджер.

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