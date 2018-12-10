Военная прокуратура проверит законность поставок сосисок для Росгвардии

Главная военная прокуратура проверит законность поставок мясных продуктов для Росгвардии.

"Военная прокуратура и СК России сделают все, чтобы наши бойцы, от которых зависит безопасность страны, питались только самой лучшей и вкусной пищей по доступным ценам", - заявил kp.ru источник в Росгвардии.

Также он подчеркнул, что поставщики продуктов устроили скандал именно накануне подготовки ведомства к очередным госзакупкам. Конфликт разгорелся между тремя мясокомбинатами.

"Сосиски удобно закупать, перевозить и хранить, это продукт долгого хранения", - объяснил источник ожесточенную борьбу за поставки продуктов для Росгвардии.

Отметим, что стоимость годового контракта с Росгвардией на закупку сосисок составляет восемь миллиардов рублей.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования



