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10.12.2018 14:03
Рубрика: Власть

Военная прокуратура проверит законность поставок сосисок для Росгвардии

Главная военная прокуратура проверит законность поставок мясных продуктов для Росгвардии.

"Военная прокуратура и СК России сделают все, чтобы наши бойцы, от которых зависит безопасность страны, питались только самой лучшей и вкусной пищей по доступным ценам", - заявил kp.ru источник в Росгвардии.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Также он подчеркнул, что поставщики продуктов устроили скандал именно накануне подготовки ведомства к очередным госзакупкам. Конфликт разгорелся между тремя мясокомбинатами.

"Сосиски удобно закупать, перевозить и хранить, это продукт долгого хранения", - объяснил источник ожесточенную борьбу за поставки продуктов для Росгвардии.

Отметим, что стоимость годового контракта с Росгвардией на закупку сосисок составляет восемь миллиардов рублей.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования

 

Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия Правосудие Следствие Правительство Росгвардия Правительство Генпрокуратура Главная военная прокуратура
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