Володин обсудил с индийским руководством сокращение визовых барьеров

Необходимо снять административные барьеры для получения виз в России и Индии при взаимных туристических поездках. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Индию. На переговорах с руководством государства обсуждались и другие ключевые вопросы, касающиеся развития отношений. Парламентарии, в частности, договорились о более плотной работе в разных форматах.

Визит думской делегации начался с посещения места кремации вождя индийского народа Махатмы Ганди. На мемориале Вячеслав Володин и депутаты отдали дань уважения вождю народа Индии - в соответствии с национальной традицией каждый из них рассыпал горсть лепестков роз по поверхности памятной плиты.

Председатель ГД, кроме того, оставил запись в книге почетных гостей: "Махатма Ганди призывал всех нас выстраивать отношения на принципах дружбы, доверия, справедливости и мирного сосуществования. Необходимо сделать все, чтобы сохранить мир на нашей планете, сообща противодействовать глобальным вызовам и угрозам".

Продолжая визит, делегация посетила штаб-квартиру российско-индийского аэрокосмического предприятия "БраМос". Одноименная крылатая ракета принята на вооружение в Индии. Как рассказали на предприятии, за 20 лет сотрудничества в этой сфере со всех видов носителей было проведено более 50 успешных пусков.

Проект, который высоко оценивается политическим руководством России и Индии, является ярким примером новой перспективной формы сотрудничества стран. О развитии партнерства и повышении его эффективности как раз и пошла речь на переговорах Володина с индийским руководством.

В частности, это стало предметом обсуждения на встрече спикера ГД с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Конкретные вопросы широкого спектра Володин обсудил с главами обеих палат индийского парламента - Венгайей Найду (верхняя палата) и Сумитрой Махаджан (нижняя). В частности, была затронута визовая тема. Как отметил глава нижней палаты парламента РФ, взаимный турпоток растет: по итогам прошлого года граждане Индии приезжали в Россию на 20 процентов активнее. При этом поток российских туристов в это государство увеличился на 30 процентов.

Турпоток мог бы быть еще больше, если для потенциальных туристов удастся создать более комфортные условия, считает Вячеслав Володин. По его словам, нужно уменьшить "проволочки" при оформлении виз.

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев пояснил "РГ", что речь идет именно об ускорении процесса, а не о кардинальном изменении визового режима - он и так достаточно либеральный.

Как напомнил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, данный вопрос находится в ведении исполнительной власти, однако парламентарии могут дать коллегам из кабмина "импульс для принятия соответствующего решения". По его оценке, перспектива снижения административных барьеров реальна. Слуцкий ожидает, что данный вопрос будет рассмотрен в ближайшие месяцы. Конечно, сокращая барьеры, нельзя забывать о факторе безопасности, отметил он.

Между тем Вячеслав Володин обсудил с индийскими коллегами и другие конкретные вопросы. В частности, стороны договорились проводить ежегодные конференции экспертов и молодых парламентариев - поочередно в двух странах. Как отметил спикер ГД, их рекомендации помогут парламентам обеих стран при подготовке решений.

В свою очередь, Сумитра Махаджан предложила отправить индийских молодых законодателей на стажировку в Госдуму. И Володин ответил согласием.

Председатель верхней палаты индийского парламента поднял избирательный вопрос - он сообщил, что Индия приглашает наблюдателей от России присутствовать на всеобщих парламентских выборах, которые пройдут в стране в следующем году. Он также отметил, что Индия и Россия имеют схожие подходы на многих международных площадках.

Кроме того, в ходе переговоров стороны договорились проводить заседания российско-индийской парламентской комиссии каждый год - это большой прорыв, ведь за предшествующие 20 лет парламентарии проводили заседания лишь четыре раза.

Вячеслав Володин предложил в этом формате искать законодательные решения в сфере развития цифровой экономики, безопасности, борьбы с терроризмом. Через подготовку модельных законов можно будет сблизить законодательства двух стран в этих и других ключевых сферах.

Визит завершился символически - Володин и Махаджан подвели итоги встречи у памятника Махатмы Ганди. Спикер ГД назвал вождя индийского народа "величайшим человеком, который доказал, что многое можно сделать без войн, без насилия". В ответ на просьбу коллеги он обещал, что российские парламентарии примут участие по случаю 150-летия со дня рождения Ганди.