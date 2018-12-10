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Выпущен первый в мире смартфон с дырявым экраном

10.12.2018,  
18:33
Текст:  Антон Благовещенский

Компания Huawei официально представила смартфон Honor View 20, оснащенный встроенной непосредственно в дисплей фронтальной камеры. Объектив расположен в вырезе диаметром 4,5 миллиметра в верхней левой части матрицы, со всех сторон его окружают пиксели. При этом объектив закрыт тем же стеклом, что и сама матрица.

Фронтальная камера имеет разрешение 48 мегапикселей, в темноте разрешение картинки будет уменьшаться до 12 мегапикселей для повышения качества. В качестве процессора используется топовый чип Kirin 980 от Huawei. Более полную информацию о новинке компания собирается раскрыть на мероприятии 26 декабря, а о глобальном старте продаж будет объявлено на презентации в Париже 22 января.

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Практически одновременно с Huawei смартфон с аналогичной фронтальной камерой представила в Китае компания Samsung. Разрешение камеры, спрятавшейся в дисплее, составило 24 мегапикселя.

Смартфон Samsung A8s оснащен 6,4-дюймовый дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей, имеет процессор Snapdragon 710 среднего уровня, 6 или 8 гигабайт памяти, а также 128 гигабайт постоянной с возможностью расширения еще на 512 гигабайт при помощи карт microSD.

Модуль основной камеры Galaxy A8s - тройной. На задней крышке расположен также сканер отпечатка пальца.

"Если 2018 был годом "челок", то 2019 может стать годом отверстий в экранах", - иронизирует по поводу выхода двух новых моделей The Verge.

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