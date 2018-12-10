Xiaomi выпустила зимний пуховик за 2800 рублей

Компания Xiaomi представила зимнюю пуховую куртку, оснащенную инфракрасной системой подогрева. Новинка получила название Chi Zhang и продается по цене 299 юаней, или около 2800 рублей.

Как пишет MyDrivers, куртка выполнена из водооталкивающего материала, а в качестве внутреннего утеплителя используется материал, на 90 процентов состоящий из кашемира, что само по себе должно неплохо согревать в морозы. Однако предусмотрен и активный обогреватель, питающийся от аккумулятора емкостью 10000 мАч.

Обогреватель поддерживает три температурных режима - 40, 50 и 55 градусов. В зависимости от установленной температуры подогрев может работать от 6 до 10 часов.

Стоит отметить, что в Китае активно выпускаются куртки и жилеты с подогревом, поэтому Xiaomi придется конкурировать с другими производителями. В настоящее время компания ведет сбор средств на массовый выпуск изделия.