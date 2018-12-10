Забастовка железнодорожников парализовала движение поездов в Германии

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Banh объявил о забастовке железнодорожников по всей территории ФРГ. Прекращено движение поездов дальнего следования, а также остановлены пригородные электрички из Берлина, Нюрнберга и ряда других городов. В некоторых крупных населенных пунктах, в том числе в Карлсруэ, закрыты железнодорожные вокзалы.

Протест организован отраслевым профсоюзом, требующим повышения зарплаты железнодорожникам.

Пассажирам рекомендовано перенести поездки на вторник. Билеты на 10 декабря в связи с забастовкой будут действовать и на следующий день.

Deutsche Banh уже заявил, что готов пойти на определенные уступки.