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10.12.2018 23:36
Рубрика: Власть

И дать, и взять

Зафиксирован рост числа преступлений, связанных с коррупцией
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск №7741 (278)
Генеральная прокуратура и Следственный комитет России представили статистические данные о количестве совершенных в 2018 году коррупционных преступлений.

По данным Генпрокуратуры, в России почти на 10 процентов стали чаще, чем в прошлом году, брать взятки. Имеется в виду количество возбужденных по 290-й статье Уголовного кодекса РФ дел.

Если брать географию мздоимства, то больше всего случаев взяточничества выявлено в Ростовской, Московской и Челябинской областях, в Москве, а также в Краснодарском крае. Всего с января по октябрь был зарегистрирован 3171 случай получения взятки, что на 272 случая больше, чем годом ранее. Возросло и количество случаев дачи взятки - статья 291 УК. Пресечено 2251 преступление против 2037 годом ранее. Лидерами по числу взяткодателей стали Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

Всего за 10 месяцев 2018 года были совершены 27 143 преступления коррупционной направленности, что на 1,9 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В Генпрокуратуре объяснили рост лучшей выявляемостью, ужесточением законодательства и антикоррупционной пропагандой.

Фото: depositphotos.com
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В СКР пояснили, что в общей массе коррупционных расследований преобладают дела о мелком взяточничестве, мошенничестве, даче и получении взятки, присвоении или растрате, злоупотреблении и превышении должностными полномочиями.

В ведомстве уточнили, что чаще других за коррупционные преступления в этом году попадались полицейские.

Чуть ранее в Университете Генпрокуратуры проанализировали данные о тех, кто чаще всего попадается на коррупционных преступлениях, и вывели среднестатистический портрет взяточника.

Оказалось, что типичный коррупционер отличается от стереотипов.

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, казнокрадов и взяточников принято считать жадными, меркантильными и властолюбивыми. Проведенное же исследование показало, что это не так. Типичный мздоимец - это образованный мужчина в возрасте около 40 лет, общительный, финансово обеспеченный.

"В основном коррупционеры - это энергичные, инициативные и коммуникабельные люди, - отметил Куренной. - Кроме того, они невероятно эмоционально устойчивы в стрессовых ситуациях. Такие люди готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля".

Исследование показало, что эти люди, как правило, очень общительные и готовые работать в команде.

Типичный коррупционер, в отличие от совершающих общеуголовные преступления, не злоупотребляет спиртным и наркотиками, имеет постоянное место жительства, семью.

По данным Генпрокуратуры, лишь треть осужденных по коррупционным статьям признавались, что жили бедно, оттого и пошли на преступление. "Корыстная мотивация для них доминирующая. Даже обладая достаточным количеством денег, они хотят жить лучше", - пояснил Александр Куренной.

Мотивация встречается разная - потребность в самоутверждении, повышение авторитета, обладание властью, корпоративная солидарность, а иногда и месть руководству.

Власть Безопасность Борьба с коррупцией
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