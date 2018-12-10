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10.12.2018 20:09
Рубрика: Власть

Счет за процесс

Заключенных могут обязать компенсировать расходы на адвокатов от государства
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
Заместитель министра юстиции России Денис Новак предложил экспертному сообществу шире подключиться к обсуждению инициативы, вводящей более жесткие правила по оплате осужденными работы адвоката, назначенного государством.

Ведомство опубликовало для общественного обсуждения проект поправок в УПК, обязывающий суды взыскивать с осужденных издержки, связанные в том числе с оплатой работы адвокатов по назначению.

На самом деле адвокат, предоставляемый обвиняемому от государства, не является бесплатным. Государство гарантирует человеку, попавшему под суд и следствие, защитника. Поэтому, когда у обвиняемого нет на примете своего адвоката или нет денег, чтобы оплатить защитника сразу, следователь вызовет человеку адвоката. Однако лишь в строго определенных ситуациях адвокат предоставляется бесплатно. В остальных случаях выплаченные казной деньги взыщут с осужденного.

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Если человек был оправдан, естественно, вопрос о цене защиты не поднимается. Также бывает, что подсудимый отказывается от защиты, однако суд все равно вызывает адвоката: в некоторых случаях дело нельзя рассматривать без защитника. Тогда средства не взыскивают. Но в целом по закону обычно осужденный должен возместить расходы на назначенного ему адвоката. Проект минюста предлагает, по сути, усилить контроль за взысканием таких средств. Например, если от возмещения процессуальных издержек будет уклоняться условно осужденный, то условный срок могут заменить на реальный. А заключенного не отпустят условно досрочно, если не погасит долги.

На совместном заседании двух комиссий Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и Совета по правам человека Денис Новак рассказал, как идет обсуждение проекта. Возражения возникли у правоохранительных органов. Например, тюремное ведомство полагает, что инициатива может повысить число заключенных.

Для того чтобы преодолеть возражения, как считает Денис Новак, "нужен импульс извне". Таким импульсом, по общему мнению, могут стать заключения экспертных сообществ в том числе СПЧ и ряда научных учреждений.

Власть Право
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