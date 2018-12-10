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10.12.2018 21:15
Рубрика: Спорт

Бутсы сняли до весны

"Зенит" сохранил лидерство в чемпионате России перед зимней паузой
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
После 17 туров российский футбол взял паузу до весны. Все, кто не добрался до четвертьфинала Кубка страны или плей-офф Лиги Европы, выйдет на поле только в начале марта. У болельщиков будет достаточно времени, чтобы все обдумать.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что его футболисты устали. Отсюда и два поражения подряд. Фото: РИА Новости Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что его футболисты устали. Отсюда и два поражения подряд. Фото: РИА Новости
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что его футболисты устали. Отсюда и два поражения подряд. Фото: РИА Новости

На первом месте Новый год встретит "Зенит". Даже несмотря на неожиданное поражение дома от "Рубина" (1:2) на своем поле, питерцы остались лидерами. Все благодаря осечке "Краснодара", не сумевшего победить дома "Уфу" (1:1).

Определенный спад в игре зенитовцев был ожидаем. Еще до этого кризиса главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак неоднократно говорил о том, что ему необходимо усиление.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Фактически, у Семака нет возможности проводить ротацию. А ведь команда выступает не только в национальном первенстве, но и в Лиге Европы. Без Артема Дзюбы атака "Зенита" не представляет собой никакой угрозы для соперников. Особенно для грандов. Нестабилен Леандро Паредес, который уж слишком часто получает желтые карточки.

Ну и самое главное - оборона. В последних двух матчах против далеко не самых грозных команд зенитовцы пропустили аж шесть мячей. Половину из них соперники провели после грубейших ошибок игроков питерского клуба. В Туле начудил центральный защитник Миха Мевля, а с "Рубином" оба гола "сине-бело-голубые" фактически привезли сами себе. В первом случае после подачи с углового голкипер "Зенита" Андрей Лунев ошибся на выходе, а во втором он же с Александром Анюковым в безобидной ситуации подарили мяч Егору Сорокину, которому не оставалось ничего, как забить в пустые ворота.

Как итог - питерцы позволили "Краснодару" приблизиться к себе на расстояние в одно очко. Да и ЦСКА со "Спартаком" и "Локомотивом" не так уж и далеко.

- Всегда хочется большего, - отметил Семак. - Естественно, все теряют очки. Мы не строили особых иллюзий, даже когда выиграли подряд несколько матчей. С одной стороны - первое место к перерыву нас радует. Но с другой, мы растеряли наше преимущество.

Что касается ошибок своих игроков, то Семак связывает их с усталостью. "Мы разбирали то, как "Рубин" подает угловые. Но тем не менее пропустили. Нужно разобраться, почему так получилось. Возможно, сказывается усталость", - считает Семак.

В отличие от зенитовцев у "Краснодара" нет никаких проблем с атакой. Даже в отсутствие получившего травму Ари "быки" создают моменты. Но хромает реализация. В матче с "Уфой" южане нанесли более десяти ударов по воротам Александра Беленова, забив лишь один мяч.

- Очень обидный результат, - не стал скрывать форвард "Краснодара" Виктор Классон. - Мы могли выиграть, причем крупно. Думаю, "Краснодар" должен был победить со счетом 5:1.

Приятным сюрпризом стоит признать выступление армейцев. Обновленный ЦСКА идет в тройке призеров. Хотя до начала сезона многие специалисты были уверены, что для "красно-синих" попадание в пятерку по итогам сезона станет большим успехом.

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