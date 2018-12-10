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10.12.2018 18:16
Рубрика: В мире

"Желтые жилеты" на Сене

Французы требуют от Макрона жестких мер
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
В минувшее воскресенье парижане, совершавшие променад вдоль берегов Сены, не поверили своим глазам. Все водное пространство реки было заполнено "желтыми жилетами". Их было минимум восемь сотен. Первое, что столичным обитателям, памятуя бурные субботние манифестации неформалов, в основном из провинции, пришло в голову, что это "жилеты" решили отметиться в столице таким необычным образом, а, может, и пойти на абордаж, скажем, здания Национального собрания, что в двух шагах от речной набережной. Правда, вскоре вздохнули с облегчением, узнав, что в тот день уже девятый год подряд энтузиасты "сапсерфинга", заплывов на весельной доске, проводили массовое спортивное мероприятие, облачившись, как и положено правилами безопасности, в желтые жилеты.

Все ждут от французского президента, все эти дни хранившего молчание, выступления, с которым, как здесь стало известно, он должен был выступить в 20.00 (22.00 мск) в понедельник 10 декабря. По словам министра труда Мюриэль Пенико, Эмманюэль Макрон должен изложить "конкретные и незамедлительные меры" для выхода из нынешнего глубокого социально-политического кризиса. Накануне глава Пятой республики провел встречу, в которой принимали участие не только члены правительственного кабинета во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом, председатели обеих палат французского парламента, но и руководители организаций французского патроната, всех крупнейших профцентров страны. Судя по всему, высказанные на этом совещании предложения будут учтены Эмманюэлем Макроном, переживающим в эти дни самый ответственный эпизод своего президентского мандата.

"Желтые жилеты" теперь требуют увеличения зарплат на 40 процентов

По некоторым сведениям, просочившимся из Елисейского дворца, с тем, чтобы сбить мощную протестную волну, президент помимо уже отмененного "экологического налога", взбаламутившего "глубинную Францию", выдвинет пакет фискальных послаблений и дотаций с целью повысить покупательную способность сограждан, и в первую очередь тех, у кого, как здесь принято говорить, "скромные доходы".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Речь идет о повышении пенсий по старости, а они постоянно разъедаются инфляцией, для работающих - дополнительных премиях и бонусах, которые не будут облагаться налогом. По предварительным подсчетам экспертов, эти и другие меры могут обойтись государству в сумму свыше восьми миллиардов евро. Однако, как здесь полагают, восстановление социального мира и порядка того стоит.

Правда, не факт, что этот мир наступит. Ведь требования "желтых жилетов", а они публикуются в социальных сетях, идут куда дальше. В одном из списков, получивших довольно обширную поддержку участников протестного движения, настаивают на увеличении зарплат на 40 процентов, строительстве недорогого жилья. Есть там и политические требования, в том числе выход страны из ЕС, дабы обеспечить стране многоплановый суверенитет, и даже из НАТО.

Тем временем французская юстиция разбирается с манифестантами: из почти двух тысяч человек, схваченных полицией по всей стране, были взяты под стражу 1700. Из них к вечеру понедельника были отпущены 494 манифестанта. Без малого на триста завели дела: им предъявлены обвинения в "заговоре с целью совершения насилия" и "подстрекательстве к совершению преступлений". Еще сто человек, а это в основном юные мародеры с проблемных окраин Парижа и небольших городов столичного района, пойдут по уголовным статьям за погромы магазинов и ресторанов и грабежи.

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