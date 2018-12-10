Все ждут от французского президента, все эти дни хранившего молчание, выступления, с которым, как здесь стало известно, он должен был выступить в 20.00 (22.00 мск) в понедельник 10 декабря. По словам министра труда Мюриэль Пенико, Эмманюэль Макрон должен изложить "конкретные и незамедлительные меры" для выхода из нынешнего глубокого социально-политического кризиса. Накануне глава Пятой республики провел встречу, в которой принимали участие не только члены правительственного кабинета во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом, председатели обеих палат французского парламента, но и руководители организаций французского патроната, всех крупнейших профцентров страны. Судя по всему, высказанные на этом совещании предложения будут учтены Эмманюэлем Макроном, переживающим в эти дни самый ответственный эпизод своего президентского мандата.
По некоторым сведениям, просочившимся из Елисейского дворца, с тем, чтобы сбить мощную протестную волну, президент помимо уже отмененного "экологического налога", взбаламутившего "глубинную Францию", выдвинет пакет фискальных послаблений и дотаций с целью повысить покупательную способность сограждан, и в первую очередь тех, у кого, как здесь принято говорить, "скромные доходы".
Речь идет о повышении пенсий по старости, а они постоянно разъедаются инфляцией, для работающих - дополнительных премиях и бонусах, которые не будут облагаться налогом. По предварительным подсчетам экспертов, эти и другие меры могут обойтись государству в сумму свыше восьми миллиардов евро. Однако, как здесь полагают, восстановление социального мира и порядка того стоит.
Правда, не факт, что этот мир наступит. Ведь требования "желтых жилетов", а они публикуются в социальных сетях, идут куда дальше. В одном из списков, получивших довольно обширную поддержку участников протестного движения, настаивают на увеличении зарплат на 40 процентов, строительстве недорогого жилья. Есть там и политические требования, в том числе выход страны из ЕС, дабы обеспечить стране многоплановый суверенитет, и даже из НАТО.
Тем временем французская юстиция разбирается с манифестантами: из почти двух тысяч человек, схваченных полицией по всей стране, были взяты под стражу 1700. Из них к вечеру понедельника были отпущены 494 манифестанта. Без малого на триста завели дела: им предъявлены обвинения в "заговоре с целью совершения насилия" и "подстрекательстве к совершению преступлений". Еще сто человек, а это в основном юные мародеры с проблемных окраин Парижа и небольших городов столичного района, пойдут по уголовным статьям за погромы магазинов и ресторанов и грабежи.