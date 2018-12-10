Женская сборная России начала второй групповой этап проходящего во Франции финального турнира чемпионата Европы победой над Сербией - 29:25.

Между нашей заключительной встречей первого раунда против Словении и игрой с сербками прошло целых пять (!) дней. Беспрецедентно огромная пауза для международных гандбольных турниров на уровне сборной. Календарь был составлен так, что, без учета времени, затраченного на переезд из Нанси в Нант, команда Евгения Трефилова должна была иметь три дня полноценной тренировочной работы без игр, но в расписание вмешались массовые акции протеста, захлестнувшие почти всю страну. Из-за очередной манифестации "желтых жилетов", не согласных с повышением цен на топливо, организаторы вынуждены были на сутки перенести матчи Франция - Швеция и Сербия - Россия. Вот так и получилась гигантская пауза.

- Никто не знал, пойдет ли перерыв на пользу или нет, - признался уже после победы главный тренер нашей сборной Евгений Трефилов. - Перед игрой с Сербией у нас была ударная тренировка, в день матча, разумеется, не стали нагружать игроков. Хорошо, что мы взяли верх. Что касается переноса, то это решение Европейской федерации гандбола. Мы на это повлиять никак не могли, приняли как данность.

Ключевым в матче стал отрезок в последней трети первой половины, когда россиянки забросили пять мячей подряд и повели 14:9. После перерыва в какой-то момент преимущество наших девушек сократилось до двух голов, но затем перевес снова стал вполне комфортным. Лучшим бомбардиром у победительниц стала Дарья Дмитриева, семь раз поразившая ворота соперниц. На мяч меньше у Анны Вяхиревой.

По расписанию у россиянок за длинным простоем - два матча подряд. Вчера поздно вечером по московскому времени олимпийские чемпионки Рио-2016 встречались с родоначальницами гандбола датчанками. Ничьи было достаточно для того, чтобы досрочно гарантировать себе попадание в полуфинал. А наша игра со Швецией запланирована на 12 декабря.