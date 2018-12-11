Новости

Жители Ивановской области пожаловались на черный снег 18:25
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка 18:12
Мэй не смогла выйти из машины перед переговорами с Меркель 18:10
Путин призвал не забывать о людях при реализации масштабных задач 18:08
СМИ: Подал в отставку начальник главка по противодействию экстремизму МВД 18:03
"Русское радио" ответило недовольным украинским морякам 18:02
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне 17:54
Кузнецова назвала "кощунством" попытку выселить онкобольных детей из дома 17:53
Видео: Легковушка на скорости рухнула в невидимую яму 17:47
Жена Дениса Глушакова заявила на футболиста в полицию 17:44
В здание британского парламента попытался проникнуть неизвестный 17:43
В Москве запустят эксперимент по проверке ОСАГО с помощью видеокамер 17:34
В Орле показали реликвии времен Курской битвы 17:33
Права страховых детективов при расследованиях мошенничеств расширят 17:31
У актрисы и телеведущей Ольги Беловой украли форму и кроссовки 17:31
Белорусский фильм Дарьи Жук выдвинут на "Золотого орла" 17:30
"Галс-Девелопмент", "Дон-Строй Инвест" и "Фодд" подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Фондом "Сколково" 17:15
Крупнейший автозавод в СКФО уличили в неуплате налогов 17:12
Трейлер: Владимир Машков с детьми грабит банк в Монте-Карло 17:10
Россия поставит в Африку несколько сотен "Терминаторов" 17:04
В ГИБДД предложили сдавать "город", не зная маршрута 17:00
Пассажирский самолет экстренно прервал взлет в аэропорту Якутии 16:55
В Пулково из пассажира извлекли 287 контейнеров с наркотиками 16:50
Звезда "Универа" назвал камчатских зрителей быдлом 16:47
В Риме загорелся завод по переработке отходов 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 17:50
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

14 декабря - экспертный совет "Робототехника в пищевой промышленности"

14 декабря 2018 г. (четверг) в 14.30 в медиацентре "Российской газеты" состоится экспертный совет "Робототехника в пищевой промышленности: новый уровень технологий, кадров и качества продуктов".
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Робототехника постепенно становится драйвером экономического развития во многих странах мира, процессы внедрения роботизации в различные отрасли экономики происходят и в России. Чего не хватает нашей стране для прорыва? Как популяризировать это направление, привить детям инженерное мышление? Как повысить качество продуктов питания благодаря внедрению робототехнических решений в пищевой промышленности? На эти и другие вопросы будут искать ответы эксперты - участники круглого стола.

В работе совета экспертов примут участие представители ведущих мировых компаний по производству и внедрению роботов, представители крупных российских предприятий, ученые и специалисты. Среди спикеров: коммерческий директор "KUKA Russia" Петр Смоленцев, директор Ассоциации инновационных регионов России Рустам Хафизов, генеральный директор компании "Проморобот" Максим Чугунов, генеральный директор ООО "Полезные роботы" Игорь Орлов, директор ООО "Аврора роботикс", сооснователь и коммерческий директор ООО "КБ Аврора", резидент фонда Сколково Виталий Савельев, генеральный директор компании "RoboCV", резидент Фонда "Сколково" Сергей Мальцев, владелец "Стем Инструментс" Киселев Илья, а также представители Группы компаний "Черкизово", представители Минпромторга России, Росмолодежи, Департамента образования города Москвы и академики Российской академии наук.

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) ведет активную работу по развитию и продвижению робототехники как в образовательной сфере, так и на предприятиях реального сектора экономики в рамках кластера непрерывного технологического образования. На базе университетского Робототехнического центра творчества школьников ведется повышение квалификации педагогических работников по вопросам обучения школьников робототехнике.

Экономика Отрасли Промышленность Медиацентр "РГ": Анонсы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко
Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ