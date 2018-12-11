14 декабря 2018 г. (четверг) в 14.30 в медиацентре "Российской газеты" состоится экспертный совет "Робототехника в пищевой промышленности: новый уровень технологий, кадров и качества продуктов".

Робототехника постепенно становится драйвером экономического развития во многих странах мира, процессы внедрения роботизации в различные отрасли экономики происходят и в России. Чего не хватает нашей стране для прорыва? Как популяризировать это направление, привить детям инженерное мышление? Как повысить качество продуктов питания благодаря внедрению робототехнических решений в пищевой промышленности? На эти и другие вопросы будут искать ответы эксперты - участники круглого стола.

В работе совета экспертов примут участие представители ведущих мировых компаний по производству и внедрению роботов, представители крупных российских предприятий, ученые и специалисты. Среди спикеров: коммерческий директор "KUKA Russia" Петр Смоленцев, директор Ассоциации инновационных регионов России Рустам Хафизов, генеральный директор компании "Проморобот" Максим Чугунов, генеральный директор ООО "Полезные роботы" Игорь Орлов, директор ООО "Аврора роботикс", сооснователь и коммерческий директор ООО "КБ Аврора", резидент фонда Сколково Виталий Савельев, генеральный директор компании "RoboCV", резидент Фонда "Сколково" Сергей Мальцев, владелец "Стем Инструментс" Киселев Илья, а также представители Группы компаний "Черкизово", представители Минпромторга России, Росмолодежи, Департамента образования города Москвы и академики Российской академии наук.

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) ведет активную работу по развитию и продвижению робототехники как в образовательной сфере, так и на предприятиях реального сектора экономики в рамках кластера непрерывного технологического образования. На базе университетского Робототехнического центра творчества школьников ведется повышение квалификации педагогических работников по вопросам обучения школьников робототехнике.