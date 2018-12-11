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11.12.2018 15:11
Рубрика: Экономика

Альфа-банк опроверг сообщения о продаже активов

Текст: Александра Воздвиженская

"Альфа Групп" не намерена продавать банковский бизнес. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в редакцию "РГ". В нем подчеркивается, что Альфа-банк показывает положительную динамику по финансовой деятельности, поэтому причин для продажи бизнеса нет.

Накануне газета Financial Times сообщила со ссылкой на семь источников о переговорах собственников Альфа-банка с ВТБ и UniCredit по поводу продажи банковского бизнеса, однако переговоры будучи неформальными не принесли результата. По данным издания, они велись более года назад с UniCredit и несколько месяцев назад - с ВТБ.

Фото: depositphotos.com
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"Мы категорически опровергаем эти слухи и факт переговоров. Никакие обсуждения с участниками рынка не велись и не ведутся, - говорится в сообщении "Альфа Групп". - Мы рассматриваем появление данных слухов как попытку компрометации акционеров и руководства банка. Мы не собирались и не собираемся продавать Альфа-банк". Чуть ранее "Ведомостям" аналогичный комментарий дал совладелец банка Петр Авен: "Мы крайне удивлены настойчивостью распространения подобных слухов разнообразными источниками".

 

Слухи о продаже Альфа-банка - крупнейшего частного банка в России - периодически всплывают в прессе с 2004 года. Последний раз, не считая статьи FT , они прошли этим летом. Глава второго крупнейшего госбанка в России ВТБ Андрей Костин так комментировал эти слухи: "Я вам абсолютно честно скажу: мы не покупаем Альфа-банк... в ближайшие три года, по крайней мере. <…> Во-первых, у нас нет таких сегодня аппетитов. Это очень крупная покупка, у нас нет ни капитала, да и в общем нет такой задачи".

Экономика Бизнес Крупные компании
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