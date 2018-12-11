Аналитики оценили вероятность повышения ключевой ставки Банком России

Аналитики не смогли прийти к единому мнению по решению Банка России о ключевой ставке, которое регулятор примет в пятницу, 14 декабря. На последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ также должен определиться и с параметрами возвращения на рынок с покупками валюты для минфина. При их возобновлении в полноценном формате повышение ключевой ставки может быть подспорьем для курса рубля.

На прошлом заседании в октябре Банк России оставил ставку без изменений - на текущем уровне 7,5%. До этой отметки регулятор повысил ее в сентябре (с 7,25%) на фоне усиления санкционных рисков и их давления на финансовые рынки и инфляцию. Тогда же для сохранения стабильного курса рубля ЦБ продлил до конца года начавшуюся еще в августе паузу в закупках иностранной валюты для минфина на открытом рынке, проводимую в рамках бюджетного правила.

В конце ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что на заседании 14 декабря будут рассматриваться два возможных сценария - сохранение ключевой ставки и ее повышение. Тогда же она анонсировала возможное возобновление покупок валюты для минфина с 15 января 2019 года, уточнив, что окончательное решение примет совет директоров ЦБ.

По мнению начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, ЦБ не станет менять ключевую ставку в эту пятницу. Повышение инфляционного давления в конце года было предсказуемо (в ноябре инфляция составила 3,8%, по итогам года она почти наверняка превысит цель ЦБ 4%) из-за повышения НДС, говорит он. По его словам, инфляция должна удержаться в рамках верхней границы прогноза регулятора, это 4,2%. Еще один аргумент в пользу неизменности ставки - стабильность рубля с момента прошлого заседания, говорит аналитик.

Инфографика: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Роман Маркелов

По мнению эксперта группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, ЦБ может отложить повышение ставки с этой пятницы до момента, пока не прояснится суть новых санкций против России. Аналитики "ВТБ Капитала" также ожидают сохранения ставки. Они аргументируют свою позицию тем, что рост НДС и продажа частью нерезидентов российских долговых бумаг уже были учтены в прошлом повышении ставки, а также спокойной реакцией рынка на слова Набиуллиной о возможном окончании паузы в валютных закупках и отсутствием признаков проинфляционного давления со стороны спроса в ноябре.

Аналитики, ждущие от ЦБ роста ставки 14 декабря, говорят о ее повышении на 0,25 процентного пункта, до 7,75%. Вероятность такого увеличения ставки в пятницу превышает 50%, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Это решение станет фактором, сдерживающим давление на рубль при "разморозке" покупок валюты ЦБ, говорит он. С прошлого заседания Банка России ухудшились и внешние условия (усилилась санкционная риторика, упали цены на нефть, торговая война между США и Китаем все еще далека от завершения), отмечает аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова. Но только этих факторов недостаточно для роста ставки - ее вероятное повышение до 7,75% в пятницу упирается все же в компенсацию эффекта возобновления валютных покупок для рубля, соглашается она.

Вероятность рестарта покупок в январе действительно высока, считают аналитики. Скорее всего, он будет плавным: объем покупок в первые три - пять месяцев 2019 года может составить 1,7-3,5 миллиарда долларов, прогнозирует Покатович.

При этом понижение ключевой ставки точно не просматривается в первом полугодии 2019 года, солидарны эксперты. По мнению Евстифеева, оно может случиться лишь в конце года, когда будет исчерпано влияние проинфляционных рисков, но новости по санкциям могут развернуть ситуацию и к дальнейшему повышению ставки. Покатович ожидает снижения ставки не раньше третьего квартала, но только при одновременном смягчении санкционного давления, сокращении волатильности на финрынках и торможении инфляции.