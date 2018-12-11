Столичная арена "Мегаспорт" будет названа именем выдающегося хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

Об этом на открытии памятника, посвященном великому специалисту, объявил руководитель департамента спорта Москвы Николай Гуляев.

- Правительство Москвы в знак признания заслуг Анатолия Владимировича Тарасова приняло решение присвоить имя этого выдающегося человека Дворцу спорта "Мегаспорт", - сказал Гуляев.

Помимо него в торжественной церемонии открытия монумента, приуроченной к столетию со дня рождения Тарасова, приняли участие дочь Анатолия Владимировича, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, а также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Памятник установлен перед Ледовым дворцом ЦСКА.