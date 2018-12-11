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Рубрика: Спорт

Увековечили легенду

Арену "Мегаспорт" назовут именем Тарасова
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7741 (278)
Столичная арена "Мегаспорт" будет названа именем выдающегося хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

Об этом на открытии памятника, посвященном великому специалисту, объявил руководитель департамента спорта Москвы Николай Гуляев.

Фото: Игорь Костин/РИА Новости
10 декабря исполнилось бы 100 лет хоккейному тренеру Анатолию Тарасову

- Правительство Москвы в знак признания заслуг Анатолия Владимировича Тарасова приняло решение присвоить имя этого выдающегося человека Дворцу спорта "Мегаспорт", - сказал Гуляев.

Помимо него в торжественной церемонии открытия монумента, приуроченной к столетию со дня рождения Тарасова, приняли участие дочь Анатолия Владимировича, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, а также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Памятник установлен перед Ледовым дворцом ЦСКА.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры
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