Атлеты из Беларуси смогут выступать за российские команды с 2019 года

Новый год, который, как известно, всегда отличается щедростью на новизну и подарки, сулит атлетам из синеокой уже с крещенских морозов без ограничений выступать на всероссийских соревнованиях по игровым видам спорта. Об этом сообщил 11 декабря министр спорта России Павел Колобков после встречи с Александром Лукашенко.

"На протяжении нескольких лет мы работали вместе с министерством спорта и туризма Беларуси, обсуждали это с юристами. Было принято решение о том, что сначала белорусские хоккеисты смогут выступать наравне с российскими спортсменами, также уже принято решение в отношении других игровых видов спорта: футбол, гандбол, баскетбол. Буквально через несколько недель это решение вступит в силу", - пояснил министр.

Как уже сообщал "СОЮЗ", 11 декабря в белорусской столице проходило совместное заседание коллегий министерств спорта Союзного государства. Стороны обсуждали ход подготовки к II Европейским играм, вопросы проведения спартакиады Союзного государства для детей и юношества и проблемы научного обеспечения подготовки спортсменов. Павел Колобков отметил, что российские атлеты часто выбирают для тренировок именно белорусские центры, которые отвечают всем требованиям для подготовки к важным международным стартам.

"Мы в свою очередь готовы создать белорусским спортсменам условия для подготовки к летним Олимпийским играм-2020 в Токио и зимним Играм 2022 года в Пекине", - подчеркнул министр спорта РФ.

Говоря об итогах совместной коллегии, он сообщил, что по ее итогам была подписана программа сотрудничества в области физической культуры и спорта в рамках Союзного государства на 2019-2020 годы. Документ включает комплекс мер по развитию взаимовыгодных контактов в сфере физкультуры и спорта для обеспечения равных прав граждан двух стран на занятия спортом, создание системы подготовки спортсменов высокого класса к международным соревнованиям и эффективного использования физкультурно-спортивных сооружений.

Еще в августе этого года ведомство Колобкова издало приказ, по которому лимит легионеров в водном поло, волейболе, гандболе, хоккее на траве, регби, хоккее с мячом и баскетболе увеличен с семи до восьми спортсменов. В сентябре ушли в прошлое и ограничения на участие белорусских хоккеистов во всероссийских спортивных соревнованиях. Затем появились проекты министерских приказов о снятии ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные РФ, во всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу, водному полу, волейболу, гандболу, регби, хоккею на траве, хоккею с мячом и футболу.

И последнее. Чтобы эти документы вступили в силу, они должны пройти сначала общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу, а затем государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ.