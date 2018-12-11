. События года 2018

Автопарк России за три года вырос на 5,6 процента, а количество заключенных договоров ОСАГО снизилось на 3 процента, показало исследование Финансового Университета.

С 2015 по 2017 год российский парк автомобилей вырос в среднем почти до 53 миллионов транспортных средств, при этом количество заключенных договоров ОСАГО за это время сократилось до 36 миллионов страховых полисов.

По данным Росстата, в 2017 году в России было зарегистрировано на 5,9 процента больше легковых автомобилей и на 3,3 процента больше грузовых автомобилей, чем в 2015 году. Эксперты связывают этот разнонаправленный тренд с увеличением числа водителей, управляющих автомобилями без полиса ОСАГО, а также с дефектами учета, когда старый автомобиль продолжает числиться как зарегистрированный, но реально не эксплуатируется, а значит, на него не нужно оформлять ОСАГО. Тем не менее, согласно данным Банка России, только в 2017 году количество штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД за отсутствие полиса ОСАГО, выросло на 40 процентов.

"В 2014 и 2015 годах размеры компенсации пострадавшим при аварии были существенно расширены, чтобы обеспечить полноценное покрытие возникающих травм и потерь. В свою очередь это привело к арифметическому росту стоимости полиса, сделав их цену ощутимой для бюджетов некоторых семей. Наименее защищенными оказались люди старшего возраста, где фактический уровень риска ощутимо ниже, чем у молодежи, но это не отражено в действующих тарифных коэффициентах. Мы наблюдаем более чем двукратный разрыв между числом оформленных полисов и числом зарегистрированных автомобилей в возрасте 15 лет и старше. Возможно, здесь присутствует дефект учета, но можно предположить, что часть пенсионеров вынуждены были снизить активность использования своих транспортных средств из-за роста стоимости полиса ОСАГО", - говорит один из авторов исследования, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового Университета РФ Александр Цыганов.

При этом средняя стоимость полиса ОСАГО с 2015 года по 2017 год, рассчитанная как соотношение полученных страховщиками страховых премий и числа заключенных договоров, слегка снизилась и составила 6,2 тысячи рублей. Это в первую очередь связано с рациональным выбором граждан своего автостраховщика, а также отрицательной динамикой коэффициента "бонус-малус", который дает ежегодное арифметическое снижение тарифа примерно на два процента.