Перед новогодними праздниками кредитование в торговых точках (POS-кредитование) резко взлетит и также стремительно рухнет в январе, ожидают в банках-лидерах сегмента.

Хитами продаж в ближайшие недели должны стать товары, которые заемщики покупают в подарок, и товары, выставленные торговыми сетями на предновогоднюю распродажу. Однако рынок POS-кредитования, когда-то обгонявший по объему ипотеку, уже больше не растет прежними темпами, в том числе из-за распространения карт рассрочки.

POS-кредитование можно назвать самым сезонно-профилированным сегментом банковской розницы, говорит старший вице-президент, директор департамента продаж целевых кредитов банка "Ренессанс Кредит" Сергей Васильев. Традиционный пик спроса на кредиты в торговых точках - декабрь. За последние пять лет на этот месяц в среднем приходилось 12,1 процента годовых общерыночных выдач, что примерно в полтора раза больше самого усредненно "нормального" месяца июля, на который приходится 8,2 процента годовых выдач, рассказывает Васильев.

Вторым же после декабря месяцем максимального спроса считается ноябрь, приносящий в среднем 9,8 процента годовых выдач, продолжает банкир. Вся первая половина года традиционно является низким сезоном: наименее активен в этом плане февраль - в среднем по рынку всего 6,5 процента годовых выдач. Но и январь в среднем не сильно его опережает - на этот месяц приходится всего семь процентов выдач, говорит Васильев.

Вкусы POS-заемщиков перед каждыми новогодними праздниками остаются стабильными, подчеркивают представители банков. Чаще всего в декабре-январе клиенты оформляют в магазинах кредиты на мобильные телефоны, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, бытовую технику, перечисляет Васильев. "Также мы видим, что вследствие сезонности растет и популярность покупок в кредит верхней одежды, преимущественно меховых изделий", - добавляет он. В целом в декабре продажи растут по всем направлениям, но традиционно наибольшую динамику показывают телевизоры, уточняет вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта-банка Андрей Павлов. По словам аналитика банка "Хоум Кредит" Станислава Дужинского, в конце прошлого года быстро росли и продажи ювелирных изделий.

Интересно, что как раз в начале декабря этого года о выходе на рынок POS-кредитования объявил крупнейший в России банк - Сбербанк. Он предложил клиентам оформлять такие кредиты на сайтах своих партнеров, причем оформление заявки, рассмотрение запроса и подписание документов будут происходить онлайн, без участия сотрудников банка или торговой сети. В 2019 году Сбербанк планирует заняться оформлением POS-кредитов и традиционным способом - непосредственно на территории магазинов.

Выдача кредитов в торговых сетях вытесняется распространением карт рассрочки, но своего потребителя POS-кредитование пока будет сохранять

Заместитель председателя правления и руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Светлана Кирсанова напрямую говорила об "амбициозных целях" банка на рынке POS-кредитования. В кредитной организации рассчитывают, что их поможет достичь в том числе создание Сбербанком кредитного маркетплейса для выдачи таких кредитов, к которому впоследствии смогут присоединяться и другие банки.

Но на данный момент рынок POS-кредитования совсем не тот, что раньше. Так, в январе - октябре 2018 года он вырос только на четыре процента против 23 процентов за тот же период годом ранее, рассказывает Павлов. За десять месяцев года российские банки выдали POS-кредитов на 300 миллиардов рублей, оценивает Васильев. По прогнозу директора департамента потребительского кредитования в точках продаж Русфинанс-банка Александра Воронина, благодаря предновогоднему всплеску выдач итоговым значением года для рынка станет показатель 375 миллиардов рублей.

В целом рынок POS-кредитования свой локальный пик роста уже прошел и постепенно будет стабилизироваться на уже достигнутых уровнях, считает Васильев. "Максимальные за пять последних лет годовые темпы роста портфеля на уровне 20 процентов целевое кредитование показало в начале осени 2017 года, с тех пор его рост постепенно замедляется. Кроме того, замедлению сегмента способствует развитие программ рассрочки и кредитно-карточных продуктов", - рассказывает он.

В последнее десятилетие доля целевых кредитов в розничном кредитовании составляет около двух процентов. А в начале 2005 года она превышала 10 процентов, вспоминает Васильев. Тогда портфель POS-кредитов был больше портфеля ипотеки, подчеркивает он.

Несмотря на бурное развитие карточных продуктов, которые являются намного более универсальными и многофункциональными по сравнению с целевыми кредитами, последние пока не уходят "со сцены", говорит Васильев. Он ожидает, что подобное положение вещей сохранится и в ближайшие годы. "В целом понятно, что этот сегмент сам по себе не будет локомотивом роста розничного кредитования вглобальных масштабах, но при этом может выступать полем для интересных экспериментов, развивающих финансово-потребительские возможности розничных клиентов, как это, например, произошло с картами рассрочки", - рассуждает Васильев.

По мнению Павлова, в следующем году рынок POS-кредитования замедлится еще - он считает, что темпы роста такого вида кредитования не превысят одного процента. Прогноз Воронина гораздо более оптимистичен: рост рынка в пределах 10-15 процентов.

По его мнению, основными факторами влияния на спрос заемщиков в торговых точках в 2019 году станут появление новых карт-рассрочек, постепенный рост ставок POS-кредитов в связи с прогнозируемым увеличением ключевой ставки Банком России, упрощение и ускорение оформления заявок клиентов в связи с развитием онлайн-сервисов, упрощение оформления самих кредитов и оптимизация процедуры оценки заемщика банками.