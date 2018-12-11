Групповой этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов подходит к концу. Но нас ждет еще несколько захватывающих противостояний.

Одно из них состоится на "Камп Ноу" в Барселоне, где одноименный клуб примет лондонский "Тоттенхэм".

"Барса", как ей и положено, уже обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.

Чего не скажешь о "шпорах", которые пока идут вторыми, но имеют равное количество очков с "Интером". Миланцы сегодня встречаются с аутсайдером - ПСВ.

И итальянскому, и английскому клубам противостоят немотивированные соперники. Однако разница, конечно, очевидна. К тому же в состав сине-гранатовых вернулся восстановившийся Месси. Так что подопечным Маурисио Почеттино не позавидуешь.

Начало матча - в 23:00 мск.