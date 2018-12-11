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11 декабря 2018 г.

Постановление правительства Белгородской области от 10 декабря 2018 года № 453-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области за III квартал 2018 года"

Дата подписания 20 декабря 2018 г.
Опубликован 11 декабря 2018 г.

В соответствии с законом Белгородской области от 23 июля 2001 года № 154 "О прожиточном минимуме в Белгородской области" и на основании представления управления по труду и занятости населения Белгородской области Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области за III квартал 2018 года в расчете на душу населения 8 290 рубей, для трудоспособного населения - 8 914 рублей, пенсионеров - 6 899 рублей, детей - 8 135 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление по труду и занятости населения Белгородской области (Нерубенко С.Ф.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.

Губернатор Белгородской области Е.Савченко

 

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