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11.12.2018 15:24
Рубрика: Культура

"Богемская рапсодия" Queen стала самой популярной песней XX века

Текст: Анна Шарова

Легендарный сингл британской рок-группы Queen стал самой популярной песней всех времен. Universal Music Group использовала все глобальные стриминговые сервисы, включая Spotify, Deezer и YouTube, для определения общего количества прослушивания песни. В понедельник число прослушиваний перевалило за 1,6 миллиарда, обогнав Guns N'Roses "Sweet Child O'Mine" и "Smells Like Teen Spirit" Nirvana.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Такой популярности поспособствовал недавний выход биографического фильма "Богемская рапсодия", который рассказывает невероятную историю группы. Всего за пять недель после выхода в кинотеатрах "Богемская рапсодия" стала самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории, получив на сегодняшний день 596,6 млн.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Шестиминутная композиция имеет необычную музыкальную форму. Она объединила в себе шесть разных по стилю частей и представила в единой песне, казалось бы, несочетаемые музыкальные направления - оперу и балладу, пение а капелла и хэви-метал. "Богемская рапсодия" - необычная песня. Такая длинная песня никогда не станет хитом, сказал руководитель лейбла Queen, когда группа изъявила желание выпустить песню синглом. Но даже спустя 40 лет композицию любят и слушают.

Культура Музыка Рок
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