Борьба самбо получила временное признание МОК

Временное олимпийское признание Международной федерации самбо (ФИАС) открывает новые возможности на пути к введению этого вида спорта в олимпийскую программу. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал президент ФИАС Василий Шестаков.

Напомним, самбо получило временное признание 30 ноября на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио. Эффект от исторического решения не заставил себя долго ждать. Уже 10 декабря ФИАС получила приглашение вступить в Ассоциацию признанных международных федераций (АРИСФ). Момент стратегически важный, поскольку эта организация координирует работу международных ассоциаций, признанных МОК, с собственно Международным олимпийским комитетом. На ежегодных заседаниях и ассамблеях АРИСФ представители МОК - постоянные гости.

Следующий пункт и, по словам Шестакова, едва ли не самый важный: олимпийское признание ФИАС поможет национальным федерациям самбо получить признание национальных олимпийских комитетов своих стран. Более того, от НОК некоторых государств соответствующие письма уже поступили.

- Признание НОК даст национальным федерациям дополнительную финансовую поддержку, - отметил президент ФИАС. - Раньше федерации могли рассчитывать только на помощь спонсоров. А теперь они получат прямое финансирование. Это особенно важно для федераций в странах экономической зоны риска, представляющих Африку, да и Южную Америку.

ФИАС также сможет рассчитывать на финансовую помощь непосредственно от МОК. Пока что она будет скорее символической - 32 тысячи долларов в год. "Это только начало", - уверен Василий Шестаков.

Статус временного признания ФИАС получила сроком на три года. На протяжении этих лет МОК будет мониторить Международную федерацию самбо на предмет постоянного признания.

"Фактически все необходимые требования для этого мы выполнили заранее. Но останавливаться на достигнутом не собираемся, будем только наращивать темп", - подчеркнул президент ФИАС. Уже сейчас самбо может считаться самодостаточным спортом. Так, в последнем чемпионате мира в Бухаресте приняли участие 600 спортсменов из 80 стран. Соревнования транслировались впрямую на 20 стран, а Олимпийским каналом - на весь мир. ФИАС ведет мощные социальные проекты и является одним из лидеров по борьбе с допингом, что признает и Всемирное антидопинговое агентство.

Тем не менее, надо понимать, что процесс включения любого вида спорта в олимпийскую программу - не быстрый. На Играх-2020 в Токио самбо мы точно не увидим. "Программа Токио закрыта, - констатировал Шестаков. - А вот попасть на Олимпиаду-2024 в качестве демонстрационного вида спорта у самбо хорошие шансы".