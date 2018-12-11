Букмекерам запретили принимать ставки на детский спорт

Совет Федерации одобрил во вторник на пленарном заседании закон, запрещающий организаторам азартных игр принимать ставки на результаты детских соревнований.

"Основная новация федерального закона в том, что он запрещает организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах принимать ставки и организовывать заключение пари на результаты детско-юношеских спортивных соревнований", - рассказал, представляя закон, член комитета СФ по социальной политике Ирек Ялалов.

Отдельные положения закона также уточняют порядок целевых отчислений организаторов азартных игр на развитие профессионального и детско-юношеского спорта, добавил он.

"Федеральный закон социально значимый, он направлен на развитие детско-юношеского спорта в нашей стране", - сказал Ялалов.

Реализация этих норм, подчеркнул он, позволит предотвратить противоправное влияние на итоги официальных детско-юношеских соревнований, "а попросту говоря, послужит эффективной мерой для борьбы с договорными матчами, схватками, боями в детском спорте".