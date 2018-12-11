Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук озвучил надежду на то, что неугодный властям Украины мост через Керченский пролив уничтожат инопланетные пришельцы.

Парламентарий, представляющий "Радикальную партию", выразил такую мысль в эфире телеканала ObozTV.

Мосийчук, известный резкими русофобскими высказываниями, применил к мосту несколько эпитетов, в том числе назвав его "вратами ада" и "вражеской транспортной инфраструктурой". Он выразил надежду на уничтожение моста любыми способами, в том числе путем атаки инопланетян.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив, также известного как Крымский мост, была введена в эксплуатацию в мае 2018 года. Открытие его железнодорожной части планируется до конца 2019 года.