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11.12.2018 20:11
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост

Текст: Игорь Дунаевский

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук озвучил надежду на то, что неугодный властям Украины мост через Керченский пролив уничтожат инопланетные пришельцы.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Грузовой трафик по Крымскому мосту в ноябре увеличился на 12 процентов

Парламентарий, представляющий "Радикальную партию", выразил такую мысль в эфире телеканала ObozTV.

Мосийчук, известный резкими русофобскими высказываниями, применил к мосту несколько эпитетов, в том числе назвав его "вратами ада" и "вражеской транспортной инфраструктурой". Он выразил надежду на уничтожение моста любыми способами, в том числе путем атаки инопланетян.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы

Автомобильная часть моста через Керченский пролив, также известного как Крымский мост, была введена в эксплуатацию в мае 2018 года. Открытие его железнодорожной части планируется до конца 2019 года.

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