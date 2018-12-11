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11.12.2018 04:00
Рубрика: Экономика

Депутаты хотят надежнее защитить женщин в декрете от увольнений

Текст: Ольга Игнатова

Сегодня Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о дополнительных гарантиях для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком Авторы законопроекта напоминают, что сегодня работодатели не могут по закону уволить беременных женщин и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга
Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
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На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется его рабочее место и должность. Необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу беременной женщины или женщины с ребенком в возрасте до трех лет является уголовно наказуемым деянием. За это, как следует из статьи 145 Уголовного кодекса РФ, могут наказать штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Однако, как подчеркивают авторы законодательной инициативы, при всей кажущейся защищенности женщин, существует серьезный правовой пробел, которым зачастую пользуются недобросовестные работодатели. Они могут изменять (в том числе умышленно) условия трудового договора, вынуждая женщину отказаться от дальнейшей работы, поскольку новые условия станут для нее неприемлемыми. И в принципе такие изменения не противоречат Трудовому кодексу. Как говорится в части первой статьи 74 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается по инициативе работодателя по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда. Но перечень организационных и технологических причин, при которых работодатель вправе изменять условия трудового договора в одностороннем порядке, законодательством не определен.

Это фактически позволяет работодателю по своему усмотрению изменять условия трудового договора со ссылкой на наличие организационных либо технологических причин, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Если женщина не согласится работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ей другую имеющуюся у него работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу).

Фото: Depositphotos.com
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Но если никаких вакансий или другой работы нет, или если работник отказывается от другой деятельности, то трудовой договор может быть расторгнут. С формальной точки зрения, придраться, вроде, не к чему. Трудовой договор прекращается самим работником. Но, как показывают обращения граждан в адрес депутатов Госдумы, работодатели зачастую злоупотребляют законодательными пробелами, используя их для того, чтобы вынудить неугодных по разным причинам работников отказаться от продолжения работы. Поэтому депутаты предлагают дополнить Трудовой кодекс статьей 2601 и предусмотреть дополнительные гарантии для беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до трех лет при изменении трудового договора.

Предлагается запретить работодателям по своей инициативе изменять условия трудового договора с этой категории работников при наличии организационных или технологических причин.

Экономика Работа Занятость Трудовое законодательство Рынок труда
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