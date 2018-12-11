"Динамо" победило "Северсталь", "Йокерит" уступил "Салавату Юлаеву"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге ознаменовался двумя матчами. В одном из них московское "Динамо" на своем льду одержало победу над "Северсталью" со счетом 3:1.

Этой победой "бело-голубые" прервали начавшуюся было неудачную серию из двух поражений кряду. Впрочем, следует признать, с возвращением на тренерский мостик команды опытного Владимира Крикунова дела динамовцев после провального старта сезона пошли на лад. И во вторник их преимущество в игре с череповчанами было очевидным.

Первый период, впрочем, остался без заброшенных шайб, зато во второй 20-минутке результат встречи был определен. На 21-й минуте открыл счет Евгений Мозер, а вскоре Патрик Закриссон в большинстве забросил вторую шайбу, которая оказалась для "Динамо" победной. В концовке периода один гол отквитал Евгений Бодров, но это оказалось все, на что хватило в этой встрече гостей.

В концовке череповчане пытались перевести игру в овертайм и, не использовав моменты в равных составах, сняли вратаря. Как это часто случается, подобный тактический ход обернулся против команды: за полминуты до финальной сирены Вадим Шипачев поразил пустые ворота гостей и установил окончательный счет. Этим голом Вадим отчасти реабилитировался за неудачную игру в предыдущем матче со СКА (0:2), когда решающая шайба была заброшена после его удаления.

Благодаря этой победе "Динамо" набрало 39 очков и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Северсталь" с 24-мя баллами идет на 10-й строчке.

В другой встрече дня "Йокерит" на своем льду не сумел сладить с "Салаватом Юлаевым", уступив в упорной борьбе 2:3. При этом основные события развернулись в концовке встречи. После того, как на восьмой минуте счет открыл форвард гостей Теему Хартикайнен, следующего гола болельщикам пришлось ждать до начала третьего периода.

На 43-й минуте Стив Мозес заставил взреветь от восторга трибуны "Хартвалл Арены", однако радовались фанаты "шутов" недолго. Семь минут спустя уфимцы вновь вышли вперед, причем сделали они это в меньшинстве - отличился Максим Майоров. Вообще, стоит отметить, что "СЮ" действовал весьма грубо, но ни один из шансов в большинстве "джокеры" не использовали.

Они, впрочем, смогли еще раз отыграться в равных составах - на 55-й минуте это сделал Кристиан Весалайнен. Но "Йокерит" не сумел довести матч даже до овертайма: за полторы минуты до финальной сирены Хартикайнен оформил дубль, и эта шайба стала победной для его команды.

Потерпев поражение, "Йокерит" упустил возможность приблизиться к СКА, идущему вторым в турнирной таблице Запада: на счету питерских армейцев 59 очков, у "шутов" осталось 52. В то же время, "Салават" набрал 46 очков на Востоке, сравнявшись по баллам с "Торпедо" и выйдя на шестое место.