Новости

Космонавт Кононенко добрался до "дыры" в обшивке "Союза" 00:35
Цена европейского газа для Украины установила рекорд 00:02
Два человека ранены и один убит в перестрелке в Страсбурге 11.12.2018
ФАС подтвердила факт следственных действий МВД и ФСБ в московском офисе 11.12.2018
Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве 11.12.2018
Космонавты пробудут за бортом МКС около шести часов 11.12.2018
В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать 11.12.2018
Романтическая история любви веронской пары в украшениях Magerit 11.12.2018
В Китае задержан бывший канадский дипломат 11.12.2018
"Динамо" победило "Северсталь", "Йокерит" уступил "Салавату Юлаеву" 11.12.2018
Захарова назвала призывом к терроризму слова Мосийчука о Крымском мосте 11.12.2018
Из-за скандала церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего 11.12.2018
Ростуризм уведомил о корректировке расписания чартеров с острова Хайнань 11.12.2018
МИД назвал "неприемлемыми" слова Помпео о самолетах РФ в Венесуэле 11.12.2018
В Госдуме рассказали, зачем США санкции против "Северного потока-2" 11.12.2018
Россия поможет Турции в создании оптических атомных часов 11.12.2018
Глава МИД Японии уклонился от ответа на вопросы о мирном договоре с РФ 11.12.2018
В Европе назвали вопиющим решение украинского суда по Вышинскому 11.12.2018
Трамп пригрозил приостановить работу правительства 11.12.2018
Пять человек стали жертвами стрельбы в соборе в Бразилии 11.12.2018
Жительницу Пскова отправили под домашний арест за продажу дочери 11.12.2018
Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост 11.12.2018
Новогодние традиции Rolex: спонсорство праздничных концертов 11.12.2018
Ледовое шоу "Аленький цветочек" с Татьяной Навкой: новогодняя премьера 11.12.2018
Законопроект о блокировке сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму 11.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 21:48
Рубрика: Спорт

"Динамо" победило "Северсталь", "Йокерит" уступил "Салавату Юлаеву"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"
Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге ознаменовался двумя матчами. В одном из них московское "Динамо" на своем льду одержало победу над "Северсталью" со счетом 3:1.

Этой победой "бело-голубые" прервали начавшуюся было неудачную серию из двух поражений кряду. Впрочем, следует признать, с возвращением на тренерский мостик команды опытного Владимира Крикунова дела динамовцев после провального старта сезона пошли на лад. И во вторник их преимущество в игре с череповчанами было очевидным.

ХК "Авангард" выиграл важный матч в Магнитогорске

Первый период, впрочем, остался без заброшенных шайб, зато во второй 20-минутке результат встречи был определен. На 21-й минуте открыл счет Евгений Мозер, а вскоре Патрик Закриссон в большинстве забросил вторую шайбу, которая оказалась для "Динамо" победной. В концовке периода один гол отквитал Евгений Бодров, но это оказалось все, на что хватило в этой встрече гостей.

В концовке череповчане пытались перевести игру в овертайм и, не использовав моменты в равных составах, сняли вратаря. Как это часто случается, подобный тактический ход обернулся против команды: за полминуты до финальной сирены Вадим Шипачев поразил пустые ворота гостей и установил окончательный счет. Этим голом Вадим отчасти реабилитировался за неудачную игру в предыдущем матче со СКА (0:2), когда решающая шайба была заброшена после его удаления.

Благодаря этой победе "Динамо" набрало 39 очков и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Северсталь" с 24-мя баллами идет на 10-й строчке.

Хоккейный "Спартак" впервые выиграл ветеранский Кубок легенд

В другой встрече дня "Йокерит" на своем льду не сумел сладить с "Салаватом Юлаевым", уступив в упорной борьбе 2:3. При этом основные события развернулись в концовке встречи. После того, как на восьмой минуте счет открыл форвард гостей Теему Хартикайнен, следующего гола болельщикам пришлось ждать до начала третьего периода.

На 43-й минуте Стив Мозес заставил взреветь от восторга трибуны "Хартвалл Арены", однако радовались фанаты "шутов" недолго. Семь минут спустя уфимцы вновь вышли вперед, причем сделали они это в меньшинстве - отличился Максим Майоров. Вообще, стоит отметить, что "СЮ" действовал весьма грубо, но ни один из шансов в большинстве "джокеры" не использовали.

Они, впрочем, смогли еще раз отыграться в равных составах - на 55-й минуте это сделал Кристиан Весалайнен. Но "Йокерит" не сумел довести матч даже до овертайма: за полторы минуты до финальной сирены Хартикайнен оформил дубль, и эта шайба стала победной для его команды.

Потерпев поражение, "Йокерит" упустил возможность приблизиться к СКА, идущему вторым в турнирной таблице Запада: на счету питерских армейцев 59 очков, у "шутов" осталось 52. В то же время, "Салават" набрал 46 очков на Востоке, сравнявшись по баллам с "Торпедо" и выйдя на шестое место.

Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"
Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Эксперт уточнил, насколько вырастут зарплаты после увеличения МРОТ