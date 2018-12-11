Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о предотвращенных терактах

В России в этом году значительно сократилось число совершенных терактов. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

Как сообщил Бортников, в 2018 году во время контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий были нейтрализованы 65 бандитов, в том числе 10 главарей. Кроме того, спецслужбам удалось задержать 236 бандитов, 589 пособников и 36 главарей. По данным директора ФСБ, была пресечена деятельность 37 террористических ячеек. Их члены готовили теракты на территории Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики и Ставропольского края.

Кроме того, в этом году был усилен контроль над миграционными потоками в целях предотвращения их использования террористами. МВД и Пограничная служба ФСБ России закрыли въезд в страну более 10 тысячам человек, подозреваемым в причастности к террористической и экстремистской деятельности. А также был не допущен выезд свыше 60 российских и иностранных граждан в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Как особо подчеркнул директор ФСБ, скоординированная деятельность всех субъектов противодействия терроризму позволила не допустить террористические проявления во время проведения выборов президента России и чемпионата мира по футболу.

Александр Бортников обратил внимание участников заседания на сохраняющиеся угрозы, которые связаны с попытками главарей международных террористических организаций создать на территории России законспирированные боевые ячейки террористов.

В то же время директор ФСБ отметил, что в России был предпринят ряд дополнительных мер по защите информационного пространства от террористических угроз. Так, Роскомнадзором, МВД и ФСБ России во взаимодействии с Генеральной прокуратурой было расширено внедрение автоматизированных систем мониторинга средств массовых коммуникаций. Это, по словам Бортникова, дало возможность пресечь деятельность по распространению противоправной информации более чем 64 тысяч интернет-ресурсов, из которых свыше 47 тысяч содержали материалы, связанные с деятельностью международных террористов.

Всего в 2018 году в России было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них свыше 17 тысяч - наиболее опасные компьютерные атаки. Об этом рассказал замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. Например, только на информационную инфраструктуру чемпионата мира по футболу в России было совершено более 25 млн вредоносных воздействий. По словам Мурашова, в 2017 году было зафиксировано почти в два раза меньше кибератак - 2,4 млрд. Одной из массовых в 2017 году стала кибератака во время "прямой линии" президента России, а также еще одна атака во время выборов президента страны. Для атаки использовалась новая модификация вредоносного программного обеспечения семейства Russkill. "Мы пришли к выводу, что имеем дело со спецслужбой иностранного государства, в совершенстве знающей алгоритмы работы корневых DNS-серверов", - заявил Мурашов. Для атаки использовалась бот-сеть из 30 тысяч компьютеров в 86 странах мира. Ежедневно каждый бот генерировал 15 млрд запросов к DNS-серверам, что создавало запредельные нагрузки на серверы и могло физически вывести их из строя.