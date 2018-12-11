Две монахини проиграли в казино Лас-Вегаса полмиллиона долларов

Две американские монахини, которые служили в католической школе Святого Джеймса в Торрансе, расположенной недалеко от Лос-Анджелеса, признались, что воровали средства учреждения, чтобы ездить в казино Лас-Вегаса. Об этом заявили в понедельник в католической архиепархии Лос-Анджелеса.

Злоупотребления продолжались более десяти лет, а сумма "спущенных" в казино денег могла достигнуть полумиллиона долларов.

"Сестры подтвердили факт злоупотребления служебным положением и сотрудничают со следствием", - заявили представители религиозного ордена. Монахини выразили желание возместить ущерб школе.

Позже, как сообщает AFP, выяснилось, что к воровству причастны сестра Мэри Маргарет Койпер, бывшая директор этой католической школы, в которой она работала в течение двадцати лет, и ее очень хорошая подруга, сестра Лана Чанг, которая преподавала в начальных классах. Обе ушли на пенсию в этом году.

Факт злоупотреблений выявила специальная проверка, проведенная вышестоящей инстанцией - Орденом сестер святого Иосифа де Каронделе, созданным в 1650 году во Франции, и имеющим архиепархию в Лос-Анджелесе.