Экономисты определили сроки затяжного падения доллара

Новости

В Китае японца приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж 06:37
СМИ: КНДР считает новые санкции США политической провокацией 06:32
В Малайзии 18 южнокорейских туристов пострадали в ДТП 06:04
Мексика направит 30 миллиардов долларов на решение проблем миграции 05:27
СМИ: Бутина согласилась частично признать вину 05:22
Жители Курил ощутили трехбалльное землетрясение 05:19
Суд снова рассмотрит вопрос освобождения под залог финдиректора Huawei 04:31
Власти США разрешили гражданам страны ездить в Россию 04:21
В Мексике три человека погибли во время перестрелки в баре 03:51
Отец Бутиной рассказал о возможной сделке со следствием 03:05
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Керченском проливе и ДРСМД 02:59
Песков осудил решение Украины прекратить договор о дружбе с РФ 02:28
Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМУ к террористам 02:12
Два человека пострадали в ДТП на шоссе в Москве 01:51
Полиция Абу-Даби пересела на верблюдов 01:46
В Китае достроили уникальный железнодорожный мост-станцию 01:15
Высокопоставленные чиновники КНДР попали под санкции США 00:39
В Москве автобус попал в массовое ДТП 00:11
Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе и Сирию 10.12.2018
Аппарат "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство 10.12.2018
Неизвестные подожгли храм УПЦ МП в Киевской области 10.12.2018
Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ "Газпрома" 10.12.2018
Песков рассказал о графике российско-японских контактов 10.12.2018
МИД: Москву не устроит частичное восстановление полномочий делегации РФ в ПАСЕ 10.12.2018
Военные раскрыли подробности перелета ракетоносцев Ту-160 в Америку 10.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
11.12.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Экономисты определили сроки затяжного падения доллара

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

 - До заседания ЦБ РФ в пятницу, при условии, что не будет новых данных о санкциях (все еще поговаривают о пресловутом "деле Скрипалей"), рубль не имеет существенных причин для сильных курсовых движений как вверх, так и вниз. Еще один фактор - нефть - в общем и целом продолжает играть на умеренное укрепление отечественной валюты.

Фото: depositphotos.com
Назван максимальный курс доллара на этой неделе

Что касается доллара, то здесь неожиданным образом вскрывается своя история пути к ослаблению. В среду и четверг, на фоне сыплющейся как из рога изобилия негативной макростатистики по США и склонности кривой доходностей казначейских облигаций к инверсии (что является признаком надвигающейся рецессии), всем стало очевидно, что это уже не "техническая коррекция", а осознанный тренд.

На фоне слабых цифр по рынку труда в США, производственных заказов и спикировавших запасов нефти в хранилищах, особо выдающимися свойствами обладала публикация по резко ухудшившемуся торговому балансу США. За время президентства Дональда Трампа, вопреки всем его усилиям, ежемесячный дефицит внешней торговли США вырос с 45 млрд долларов до 55 млрд долларов.

Причины лежат на поверхности - неконтролируемый рост доллара против мировых валют, делающий американскую продукцию неконкурентоспособной в разрезе международной торговли, а также, собственно, сами торговые войны. Одна из причин выхода столь слабой цифры - рухнувший экспорт сои из США на фоне введенных Китаем ответных пошлин.

Исходя из всего этого, в среднесрочной, полгода-год, перспективе доллар будет ослабевать против мировых валют, включая и рубль. Есть даже вероятность, что курс доллара может опуститься до 56 рублей. Однако до конца 2018 года этого не произойдет из-за недостаточности времени на перелом тренда и наличия сильных сезонных факторов, работающих на поддержку "американца".

Фото: depositphotos.com
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года

Между тем, неожиданный арест в Канаде и конвой в США видного китайского руководителя технологической корпорации Huawei неудачно наложился на негатив макростатистики и усилил его. Очевидно, что он приведет к дальнейшему осложнению отношений между Вашингтоном и Пекином, которые самое позднее в марте должны прийти к соглашению о заключении торговой сделки. В воскресенье Китай вызвал американского посла в Пекине для вручения ноты протеста, в то время как Роберт Лайтхизер, который ведет торговые переговоры с Китаем, заявил, что считает 1 марта их "жестким дедлайном". По меткому выражению одного популярного финансового блогера, чем больше США конфликтует с Китаем, тем меньше шансов что вспомнят о нас - по крайней мере, до нового года, а возможно - и до самого "часа икс" 1 марта.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Бутина согласилась частично признать вину
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Керченском проливе и ДРСМД
Песков осудил решение Украины прекратить договор о дружбе с РФ
Высокопоставленные чиновники КНДР попали под санкции США
В Кремле уличили Киев в неуважении к украинцам