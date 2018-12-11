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11.12.2018 14:18
Рубрика: Экономика

Электронные трудовые книжки появятся с 2020 года

Текст: Марина Гусенко
Электронные трудовые книжки появятся в России с 2020 года. Законопроект об этом внесен Минтрудом в правительство, сообщил журналистам глава ведомства Максим Топилин.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Он также объявил, что сейчас по этому законопроекту у Минтруда есть разногласия с работодателями, но не стал уточнять, какие именно, а лишь сказал, что с ними еще будут вестись переговоры.

Фото: depositphotos.com
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Роль электронной трудовой книжки будет играть база Пенсионного фонда, куда работодатели будут передавать дополнительные сведения о работниках - их трудоустройстве, увольнении, продвижении по службе и изменениях их зарплаты.

Информация о взысканиях и награждениях в Пенсионном фонде России фиксироваться не будет, хотя в бумажные трудовые книжки эта информация заносится. Параллельно будет предусмотрен постепенный отказ от бумажных трудовых книжек, и ожидается, что с 2027 года их окончательно "выведут из оборота".

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