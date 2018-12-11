Электронные трудовые книжки появятся с 2020 года

Электронные трудовые книжки появятся в России с 2020 года. Законопроект об этом внесен Минтрудом в правительство, сообщил журналистам глава ведомства Максим Топилин.

Он также объявил, что сейчас по этому законопроекту у Минтруда есть разногласия с работодателями, но не стал уточнять, какие именно, а лишь сказал, что с ними еще будут вестись переговоры.

Роль электронной трудовой книжки будет играть база Пенсионного фонда, куда работодатели будут передавать дополнительные сведения о работниках - их трудоустройстве, увольнении, продвижении по службе и изменениях их зарплаты.

Информация о взысканиях и награждениях в Пенсионном фонде России фиксироваться не будет, хотя в бумажные трудовые книжки эта информация заносится. Параллельно будет предусмотрен постепенный отказ от бумажных трудовых книжек, и ожидается, что с 2027 года их окончательно "выведут из оборота".